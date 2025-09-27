English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lokah Chapter 2: ''ചാപ്റ്റർ 2 ഞാനാ മോനേ...'', 'ലോക ചാപ്റ്റർ 2' പ്രഖ്യാപിച്ച് ടീം; നായകൻ ടൊവിനോ തോമസ്

ചാത്തൻറെ ചേട്ടൻ ആയി വരുന്ന കഥാപാത്രമായിരിക്കും ലോക ചാപ്റ്റർ 2ലെ വില്ലൻ. ഇത് ആരാണ് എന്നത് കണ്ടറിയണം. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 27, 2025, 01:41 PM IST
  • ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ ലീഡ് റോളിൽ എത്തുന്നത്.

Read Also

  1. Lokah Chapter 1: Chandra: ‘ലോക’ അഞ്ചാം ആഴ്ചയിലേക്ക്; കേരളത്തിൽ 275 സ്‌ക്രീനുകളിൽ പ്രദർശനം

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
5
PCOS
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Benefits of Basil: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? തുളസി കഴിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
7
Health Benefits
Benefits of Basil: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? തുളസി കഴിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
Lokah Chapter 2: ''ചാപ്റ്റർ 2 ഞാനാ മോനേ...'', 'ലോക ചാപ്റ്റർ 2' പ്രഖ്യാപിച്ച് ടീം; നായകൻ ടൊവിനോ തോമസ്

ലോക ചാപ്റ്റർ 2 പ്രഖ്യാപിച്ച് വേഫെയറർ ഫിലിംസ്. ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ ലീഡ് റോളിൽ എത്തുന്നത്. ചാത്തന്റെ കഥയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാം ഭാ​ഗത്തിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോയും ദുൽഖർ സൽമാനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് വീഡിയോയിൽ. ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് കഥയിൽ ചാത്തൻ. ചാപ്റ്റർ 2ൽ ചാത്തൻ മാത്രമല്ല, ചാത്തന്റെ ചേട്ടനും വരുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാകും സിനിമയെന്നാണ് സൂചന. ചാത്തന്റെ ചേട്ടന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ചാത്തനെ സഹായിക്കാൻ ദുൽഖറിന്റെ ചാർളി കഥാപാത്രം എത്തുമോ എന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം ഓണം റിലീസായി എത്തിയ ലോക ചാപ്റ്റർ 1 വമ്പൻ ഹിറ്റായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെയൊന്നും ചിത്രം ഒടിടിയിൽ എത്തില്ല എന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ നേരത്തെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ലോക 275 സ്ക്രീനുകളിലായി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വിജയ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ് ലോക. ചിത്രത്തിന്റെ സക്സസ് ട്രെയിലർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 300 കോടിക്കടുത്ത് കളക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. 

Also Read: The Pet Detective Movie: 'കംപ്ലീറ്റ് ഫൺ റൈഡ്'; ഷറഫുദീൻ-അനുപമ പരമേശ്വരൻ ചിത്രം "പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്" തീം സോങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി

ഡൊമിനിക് അരുൺ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്‌ലെൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വമ്പൻ ഫാന്റസി സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ 1. ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം ദുൽഖർ സൽമാൻ, ടോവിനോ തോമസ്, സണ്ണി വെയ്ൻ എന്നിവർ അതിഥി വേഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

മലയാളത്തിലെ മറ്റ് ഓൾ ടൈം ടോപ് ഗ്രോസ്സർ ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ വമ്പൻ മാർജിനിൽ ലീഡ് നേടി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മുന്നേറിയാണ് 'ലോക' മലയാളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും വമ്പൻ തരംഗമായി മാറി പാൻ ഇന്ത്യൻ ഹിറ്റ് കൂടിയായി മാറി ലോക. കേരളത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളിലെയും കെട്ടുകഥകളിലെയും ഭാഗമായ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ ഐതിഹ്യ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ 1 ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Lokah Chapter 2Lokah chapter 1LokahTovino Thomasലോക ചാപ്റ്റർ 2

Trending News