Lokah Chapter 2: ''ചാപ്റ്റർ 2 ഞാനാ മോനേ...'', 'ലോക ചാപ്റ്റർ 2' പ്രഖ്യാപിച്ച് ടീം; നായകൻ ടൊവിനോ തോമസ്

ലോക ചാപ്റ്റർ 2 പ്രഖ്യാപിച്ച് വേഫെയറർ ഫിലിംസ്. ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ ലീഡ് റോളിൽ എത്തുന്നത്. ചാത്തന്റെ കഥയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോയും ദുൽഖർ സൽമാനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് വീഡിയോയിൽ. ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് കഥയിൽ ചാത്തൻ. ചാപ്റ്റർ 2ൽ ചാത്തൻ മാത്രമല്ല, ചാത്തന്റെ ചേട്ടനും വരുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാകും സിനിമയെന്നാണ് സൂചന. ചാത്തന്റെ ചേട്ടന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ചാത്തനെ സഹായിക്കാൻ ദുൽഖറിന്റെ ചാർളി കഥാപാത്രം എത്തുമോ എന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം ഓണം റിലീസായി എത്തിയ ലോക ചാപ്റ്റർ 1 വമ്പൻ ഹിറ്റായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെയൊന്നും ചിത്രം ഒടിടിയിൽ എത്തില്ല എന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ നേരത്തെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ലോക 275 സ്ക്രീനുകളിലായി കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വിജയ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ് ലോക. ചിത്രത്തിന്റെ സക്സസ് ട്രെയിലർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 300 കോടിക്കടുത്ത് കളക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം.
ഡൊമിനിക് അരുൺ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലെൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വമ്പൻ ഫാന്റസി സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ 1. ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം ദുൽഖർ സൽമാൻ, ടോവിനോ തോമസ്, സണ്ണി വെയ്ൻ എന്നിവർ അതിഥി വേഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മലയാളത്തിലെ മറ്റ് ഓൾ ടൈം ടോപ് ഗ്രോസ്സർ ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ വമ്പൻ മാർജിനിൽ ലീഡ് നേടി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മുന്നേറിയാണ് 'ലോക' മലയാളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും വമ്പൻ തരംഗമായി മാറി പാൻ ഇന്ത്യൻ ഹിറ്റ് കൂടിയായി മാറി ലോക. കേരളത്തിന്റെ പുരാണങ്ങളിലെയും കെട്ടുകഥകളിലെയും ഭാഗമായ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ ഐതിഹ്യ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ 1 ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
