LPG Shortage: എൽപിജി ക്ഷാമം മലയാള സിനിമാ ചിത്രീകരണങ്ങളെയും ബാധിച്ചു; ഭക്ഷണമെനു വെട്ടിച്ചുരുക്കും

LPG Shortage: മലയാള സിനിമാ സെറ്റുകളിലും എൽപിജി ക്ഷാമം ബാധിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:36 PM IST
  • കേരളത്തിലെ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഹൃദ്യമായ ഭക്ഷണമാണ് നൽകാറ്.
  • എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള എൽപിജി ക്ഷാമം ഇവിടെയും ബാധിച്ചു.
  • ഭക്ഷമമെനു വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

Trending Photos

Kerala KN-614 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-614 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-44 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-44 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mangaladitya Rajyog 2026: ഏപ്രിൽ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! 18 മാസത്തിന് ശേഷം മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗം; കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും...
6
Astrology
Mangaladitya Rajyog 2026: ഏപ്രിൽ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! 18 മാസത്തിന് ശേഷം മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗം; കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും...
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
7
Mars Transit
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
മലയാള സിനിമാ സെറ്റുകളിലും എൽപിജി ക്ഷാമം ബാധിച്ചു. കേരളത്തിലെ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഹൃദ്യമായ ഭക്ഷണമാണ് നൽകാറ്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ ചോറ്, റൊട്ടി, ചിക്കൻ, മത്സ്യം, പച്ചക്കറികൾ, ഒന്നിലധികം കറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. കൂടാതെ ഇഡ്ഡലി, ദോശ, അപ്പം, ഉപ്പുമാവ് എന്നിവയടങ്ങുന്ന പ്രഭാതഭക്ഷണവും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള എൽപിജി ക്ഷാമം ഇവിടെയും ബാധിച്ചു. ഭക്ഷമമെനു വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. 

നിലവിൽ 18 സിനിമകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (കെഎഫ്‌പി‌എ) പറയുന്നത്. രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടിയുള്ള പാചകവാതകം സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നും പക്ഷേ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത് തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും കെഎഫ്‌പി‌എ പ്രസിഡന്റ് ബി രാകേഷ് പറഞ്ഞു

ഒരു ഫിലിം ലൊക്കേഷന്റെ പാചക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മിക്ക സെറ്റുകളിലും പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെയാണ് പാചകം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ രാവിലെ 7:30 ഓടെ ക്രൂവിന് പ്രഭാതഭക്ഷണം തയ്യാറാകും. സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകൾക്ക് സമീപം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ നടത്തുന്ന മെസ്സുകളിലാണ് സാധാരണയായി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു ഷൂട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം, ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തയ്യാറാണെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാർ ഉറപ്പാക്കാറുണ്ടെന്നും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന മുൻഗണനകളിൽ ഒന്നെന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സിദ്ധു പനക്കൽ പറഞ്ഞു.

ഫെഫ്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്ററിംഗ് ടീമുകളുമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ ക്രൂവിനൊപ്പം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും സെറ്റുകൾക്ക് സമീപം ഒരു ബേസ് കിച്ചൺ സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയും ക്രൂവിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി താൽക്കാലിക അടുക്കളകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാറാണ് പതിവെന്നും സിദ്ധു പനക്കൽ പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ഇറക്കുമതി തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്. ഇതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ എൽപിജി സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി നിലവിലെ 25 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 45 ദിവസമായി ഉയർത്താൻ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

