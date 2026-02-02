English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lurk movie: 'ലർക്ക്' പുരസ്കാരനിറവിൽ; മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി എം.എ.നിഷാദ്

Lurk movie: 'ലർക്ക്' പുരസ്കാരനിറവിൽ; മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി എം.എ.നിഷാദ്

Lurk movie awards: ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒഫ് ശ്രീലങ്ക, സിലോൺ എന്നീ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോൽസവങ്ങളിൽ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 2, 2026, 03:27 PM IST
  • ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന്‌ എം.എ.നിഷാദ് മികച്ച അഭിനേതാവിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു
  • മധ്യപ്രദേശ് വിന്ധ്യാ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി ചിത്രം നേടി

Lurk movie: 'ലർക്ക്' പുരസ്കാരനിറവിൽ; മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി എം.എ.നിഷാദ്

രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവുന്നത് ഒരു മലയാള ചിത്രമാണ്. എം.എ.നിഷാദ് കഥയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച 'ലർക്ക്' ദേശീയ, അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി മുന്നേറുകയാണ്.

മധ്യപ്രദേശ് വിന്ധ്യാ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, കൊൽക്കൊത്ത ബെറ്റർ എർത്ത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, കർണാടക ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവയിൽ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒഫ് ശ്രീലങ്ക, സിലോൺ എന്നീ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോൽസവങ്ങളിലും ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന്‌ എം.എ.നിഷാദ് മികച്ച അഭിനേതാവിനുള്ള പുരസ്കാരം കർണാടകയിലും, ശ്രീലങ്കയിലും നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ മധ്യപ്രദേശ് വിന്ധ്യാ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച സഹനടൻ - ടി.ജി.രവി, എഡിറ്റർ - വിപിൻ മണ്ണൂർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - ഗണേഷ് മാരാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി ചിത്രം നേടി.

കേരളത്തിന്റെ മലയോരപ്രദേശങ്ങളിലെ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കിയ ചിത്രം ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. 2025ൽ സെൻസറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ചിത്രം ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് വിവരം. നിർമ്മാണക്കമ്പനിയായ ‘കേരളാ ടാക്കീസ്’ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്.

സൈജു കുറുപ്പ്, അജു വർഗീസ്, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, ടി.ജി.രവി, ജാഫർ ഇടുക്കി, സുധീർ കരമന, വിജയ് മേനോൻ, അനുമോൾ, മഞ്ജുപിള്ള, സരിത കുക്കു, സ്മിനു സിജോ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. ഛായാഗ്രഹണം: രജീഷ് ടി രാമൻ. എഡിറ്റർ: വിപിൻ മണ്ണൂർ. തിരക്കഥ, സംഭാഷണം: ജുബിൻ ജേക്കബ്. പശ്ചാത്തലസംഗീതം: പ്രകാശ് അലക്സ്.

