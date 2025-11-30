English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Lurk Movie: എം എ നിഷാദിന്റെ പുതിയ ചിത്രം; 'ലർക്ക്' ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധനേടുന്നു

Lurk Movie: എം എ നിഷാദിന്റെ പുതിയ ചിത്രം; 'ലർക്ക്' ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധനേടുന്നു

പതിയിരിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇം​ഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 30, 2025, 10:41 AM IST
  • വളരെ കാലികപ്രാധാന്യമുളള വിഷയമാണ് നിഷാദ് ലർക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
  • പതിയിരിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇം​ഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് 'ലർക്ക്'.

Lurk Movie: എം എ നിഷാദിന്റെ പുതിയ ചിത്രം; 'ലർക്ക്' ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധനേടുന്നു

എം.എ. നിഷാദ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. 'ലർക്ക്' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. തമിഴ് സംവിധായകനും നടനുമായ പാർത്ഥിപനും, മലയാളത്തിലെ ഇരുപതോളം സംവിധായകരും ചേർന്നാണ് ടൈറ്റിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. കേരളാ ടാക്കീസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. 

വളരെ കാലികപ്രാധാന്യമുളള വിഷയമാണ് നിഷാദ് ലർക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പതിയിരിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇം​ഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് 'ലർക്ക്'. ഈ പേരു കൊണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

സൈജു കുറുപ്പ്, അജു വർഗ്ഗീസ്, ടി.ജി. രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, എം.എ. നിഷാദ്, ജാഫർ ഇടുക്കി, സുധീർ കരമന, പ്രശാന്ത് മുരളി, വിജയ് മേനോൻ, സജി സോമൻ, ബിജു സോപാനം, സോഹൻ സീനുലാൽ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, കുമാർ സുനിൽ, രെജു ശിവദാസ്, ബിജു കാസിം, ഫിറോസ് അബ്ദുളള, അച്ഛൽ മോഹൻദാസ്, കൃഷ്ണരാജ്,

Also Read: I'M Game movie: കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു; ആവേശമായി 'ഐ ആം ഗെയിം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, മാസ്സ് ലുക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ

ഷാക്കിർ വർക്കല, അഖിൽ നമ്പ്യാർ, ഡോ. സജീഷ്, റഹീം മാർബൺ, അനുമോൾ, മഞ്ജു പിളള, മുത്തുമണി, സരിത കുക്കു, സന്ധ്യാ മനോജ്, സ്മിനു സിജോ, രമ്യാ പണിക്കർ, ബിന്ദു പ്രദീപ്, നീതാ മനോജ്, ഷീജാ വക്കപ്പാടി, അനന്ത ലക്ഷ്മി, ബീനാ സജി കുമാർ, ഭദ്ര തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കൾ.

തിരക്കഥ സംഭാഷണം - ജുബിൻ ജേക്കബ്, ഛായാഗ്രഹണം - രജീഷ് രാമൻ, എഡിറ്റിംഗ് - വിപിൻ മണ്ണൂർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - പ്രകാശ് അലക്സ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - ഗണേശ് മാരാർ, സംഗീതം - മിനീഷ് തമ്പാൻ, ഗാനരചന - മനു മഞ്ജിത്ത്, പാടിയവർ - സുധീപ് കുമാർ, നസീർ മിന്നലെ, എം.എ നിഷാദ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - ജുബിൻ രാജ്.

പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ - എസ്.മുരുകൻ, കലാസംവിധാനം - ത്യാഗു തവനൂർ, മേക്കപ്പ് - സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യൂം - ഇർഷാദ് ചെറുകുന്ന്, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ഷെമീർ പായിപ്പാട്, ഫിനാൻസ് കണ്ട്രോളർ - നിയാസ് എഫ്.കെ , ഗ്രാഫിക്സ് - ഷിറോയി ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ LLC, വിതരണം - മാൻ മീഡിയ, സ്റ്റുഡിയോ - ചിത്രാഞ്ജലി, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് - ഏരീസ് വിസ്മയ, സ്റ്റിൽസ്- അജി മസ്കറ്റ്, ഡിസൈൻ - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് - ടാഗ് 360.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Lurk MovieMA NishadTitle Posterലർക്ക്എംഎ നിഷാദ്

