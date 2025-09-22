പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ‘മാ വന്ദേ’ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. ചിത്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി ആയി വേഷമിടുന്ന ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നരേന്ദ്ര മോദിയായി ശക്തവും സ്വാഭാവികവുമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം സിൽവർ കാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് നടത്തിയത്.
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിത യാത്രയിലുടനീളം പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടമായി നിലകൊണ്ട, മാതാവ് ഹീരാബെൻ മോദിയുമായി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധവും ചിത്രത്തിലൂടെ കാണാനാകും. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ അത്യാധുനിക വിഎഫ്എക്സ്, രാജ്യത്തെ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.
പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലും ചിത്രം നിർമിക്കും. ‘ഒരു അമ്മയുടെ ഇച്ഛാശക്തി എണ്ണമറ്റ പോരാട്ടങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം പ്രേക്ഷകരെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുമെന്ന് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
സിൽവർ കാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ വീർ റെഡ്ഡി എം ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത് ക്രാന്തി കുമാർ സിഎച്ച് ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം– കെ. കെ. സെന്തിൽ കുമാർ ഐ. എസ്. സി.
സംഗീതം- രവി ബസ്രൂർ. എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീകർ പ്രസാദ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- സാബു സിറിൽ. ആക്ഷൻ- കിംഗ് സോളമൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്- ഗംഗാധർ എൻഎസ്, വാണിശ്രീ ബി. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്- ടിവിഎൻ രാജേഷ്. കോ-ഡയറക്ടർ- നരസിംഹ റാവു എം.
