Madhividhu Trailer: പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്ത ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ വീട്! റോംകോമുമായി ഷറഫുദ്ദീൻ, തുടക്കം പൊളിച്ചടുക്കാൻ കല്യാണിയും; 'മധുവിധു' ടീസർ

നടി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകൾ കല്യാണി പണിക്കർ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മധുവിധു. ഷറഫുദ്ദീനാണ് ചിത്രത്തിൽ നായകൻ. റൊമാന്റിക് കോമഡി ഴോണറിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യാവസാനം ചിരി സമ്മാനിക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്ത, 4 ആണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വീടാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം. ഷറഫദ്ദീന് നായികയായെത്തുന്നത് കല്യാണി പണിക്കർ ആണ്. കോമഡിക്ക് പുറമെ റൊമാൻസും ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് ടീസറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
മെയ് 1ന് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ 12ാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. വിഷ്ണു അരവിന്ദ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ. ജഗദീഷ്, സായികുമാർ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ശ്രീജയ, അമൽ ജോസ്, സഞ്ജു മധു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. ബിബിൻ മോഹൻ, ജയ് വിഷ്ണു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രചന. വിശ്വജിത്ത് ഒടുക്കത്തിൽ ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിങ് ക്രിസ്റ്റി സെബാസ്റ്റ്യൻ.
