കല്യാണി പണിക്കരുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു മധുവിധു. തിയേറ്ററുകളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : May 7, 2026, 03:41 PM IST
  • ജഗദീഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, സായ്‍കുമാർ , ശ്രീജയ , അമൽ ജോസ് , സഞ്ജു മധു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.
  • ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ്.

Madhuvidhu OTT Release: ഷറഫുദ്ദീനും കല്യാണി പണിക്കരും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'മധുവിധു'. വിഷ്ണു അരവിന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ്. ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകൾ കല്യാണി പണിക്കർ നായികയാകുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണിത്.

ഒടിടി റിലീസ് എപ്പോൾ?

ഏപ്രിൽ 23 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഒടിടി സ്ട്രീമിങ്ങിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്. സോണി ലിവ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിയേറ്റർ റൺ പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം. റിലീസ് തിയതി ഔദ്യോ​ഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 

കഥ ഇങ്ങനെ...

അഞ്ച് പുരുഷന്മാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ആഞ്ഞിലമൂട് തറവാടാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം. ഈ തറവാട്ടിലെ കല്യാണപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന അമൃത് രാജ് എന്ന 'അമ്മു' ആയിട്ടാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. അമൃത് രാജും അനിയനും അച്ഛനും വല്യച്ഛനും ചെറിയച്ഛനുമടങ്ങുന്നതാണ് ആഞ്ഞിലമൂട് തറവാട്.

അമൃത് രാജിന് വേണ്ടി വീട്ടുകാർ പെണ്ണന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ആരുമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ 28 ആലോചനകളാണ് മുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹ മാർക്കോസ് എന്ന കല്യാണിയുടെ കഥാപാത്രം അമൃത് രാജിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതും പിന്നീടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് സിനിമ.  

കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവരൊക്കെയാണ്...

ജഗദീഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, സായ്‍കുമാർ , ശ്രീജയ , അമൽ ജോസ് , സഞ്ജു മധു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. 

അണിയറപ്രവർത്തകർ...

ഷൈലോക്ക് , മധുര മനോഹര മോഹം, പെറ്റ്‌ ഡിറ്റക്ടീവ് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബിബിൻ മോഹൻ, ജയ് വിഷ്ണു എന്നിവർ ചേർന്ന് രചന നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കിയത് ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ് ആണ്. ബാബുവേട്ടൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ശാന്തകുമാർ- മാളവിക കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവർ ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹനിർമ്മാണം. ഛായാഗ്രഹണം - വിശ്വജിത് ഒടുക്കത്തിൽ, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ - രഞ്ജിത്ത് കരുണാകരൻ, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് എഡിറ്റർ- ക്രിസ്റ്റി സെബാസ്ട്യൻ, കലാസംവിധാനം- ഔസേപ്പ് ജോൺ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- ദിവ്യ ജോർജ്, മേക്കപ്പ്- ജിതേഷ് പൊയ്യ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- സജീവ് ചന്ദിരൂർ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അഖിൽ സി തിലകൻ, സ്റ്റിൽസ്- റിഷാജ് മുഹമ്മദ്, നൃത്തസംവിധാനം- റിഷ്‌ദാൻ അബ്ദുൾ റഷീദ്, വിഎഫ്എക്സ്- നോക്ക്റ്റേണൽ ഒക്റ്റേവ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്, പിആർഒ- ശബരി , മാർക്കറ്റിംഗ്- ബ്രിങ്ഫോർത്ത്.

