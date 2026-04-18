റൊമാന്റിക് ഫൺ വൈബുമായി 'മധുവിധു' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ട്രെയിലർ

നടി ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകൾ കല്യാണി പണിക്കരുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ മധുവിധു തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഷറഫുദ്ദീൻ നായകനായ ചിത്രം ഏപ്രിൽ 23നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു. റൊമാന്റിക് കോമഡി ഴോണറിലെത്തുന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരി പടർത്തുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്നത്.
അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ 12ാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. വിഷ്ണു അരവിന്ദ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ. ജഗദീഷ്, സായികുമാർ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ശ്രീജയ, അമൽ ജോസ്, സഞ്ജു മധു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. ബിബിൻ മോഹൻ, ജയ് വിഷ്ണു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രചന. വിശ്വജിത്ത് ഒടുക്കത്തിൽ ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിങ് ക്രിസ്റ്റി സെബാസ്റ്റ്യൻ.
