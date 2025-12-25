English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Magic Mushrooms Teaser: കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷന് ശേഷം വിഷ്ണു-നാദിർഷ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും; 'മാജിക് മഷ്റൂംസ്' ടീസർ

ജനുവരി 23ന് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മാജിക് മഷ്റൂംസ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.  

Dec 25, 2025
  • ചിത്രത്തിൽ അക്ഷയ ഉദയകുമാറാണ് നായിക.
  • മഞ്ചാടി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അഷ്റഫ് പിലാക്കലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

Magic Mushrooms Teaser: കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷന് ശേഷം വിഷ്ണു-നാദിർഷ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും; 'മാജിക് മഷ്റൂംസ്' ടീസർ

വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി കൊണ്ട് നാദിർഷ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'മാജിക് മഷ്റൂംസ്'. കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് നാദിർഷ-വിഷ്ണു കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുതിയ ചിത്രമെത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത നായകന്റെ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന. അഴുക്ക ചെറുക്കന്‍, തന്തയെക്കാള്‍ മോശം എന്ന ശാന്തിവിള ദിനേശന്‍റെ ടീസറിലെ ഡയലോ​ഗുകളാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. 

ജനുവരി 23ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ അക്ഷയ ഉദയകുമാറാണ് നായിക. മഞ്ചാടി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അഷ്റഫ് പിലാക്കലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. സിനിമയുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവയൊരുക്കിയത് നവാഗതനായ ആകാശ് ദേവ് ആണ്. ഭാവന റിലീസാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. 

Also Read: Sarvam Maya Review: ''പേടിപ്പിച്ചില്ല, ചിരിപ്പിച്ച് രസിപ്പിച്ചു''; സർവ്വം മായ നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ച് വരവോ?

ജാഫർ ഇടുക്കി, ബോബി കുര്യൻ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ശാന്തിവിള ദിനേശ്, അഷറഫ് പിലാക്കൽ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, അജു വർ​ഗീസ്, ജോണി ആന്‍റണി, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, അബിൻ ബിനോ, മീനാക്ഷി ദിനേശ്, പൂജ മോഹൻരാജ്, അരുൺ പുനലൂർ, മനീഷ കെ.എസ്, ആലീസ് പോൾ, മാസ്റ്റർ സൂഫിയാൻസാലി, മാസ്റ്റർ ദ്രുപദ്, മാസ്റ്റർ വൈഷ്ണവ്, ബേബി വൈദേഹി നായർ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. 

