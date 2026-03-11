English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Malaika Sorab Dating Rumor: മലൈകയുമായി പ്രണയത്തിലോ? ഗോസിപ്പുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി സോറബ് ബേദി, പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായെന്ന് താരം..!

2018 മുതൽ 2024 മലൈകയും അർജുൻ കപൂറും റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:25 PM IST
  • മോഡലിംഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെൽനാസ് ദരുവാലയും വഹ്ബിസ് മേത്തയുമാണ് തനിക്ക് റാംപ് വാക്ക് ചെയ്യാനൊരു അവസരം നൽകിയിരുന്നു.
  • ഇവരുമായി സൗഹൃദത്തിലായതോടെ താൻ പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
  • അത്തരമൊരു പാർട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് അവർ വഴി മലൈകയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

Malaika Sorab Dating Rumor: മലൈകയുമായി പ്രണയത്തിലോ? ഗോസിപ്പുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി സോറബ് ബേദി, പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായെന്ന് താരം..!

നടിയും നർത്തകിയുമായ മലൈക അറോറയുടെ വ്യക്തിജീവിതവും പ്രൊഫഷനുമെല്ലാം വാർത്തകളിൽ എപ്പോഴും ഇടം നേടാറുണ്ട്. അർജുൻ കപൂറുമായി പ്രണയിത്തിലായിരുന്നതും ശേഷം ഇരുവരും പിരിഞ്ഞതും എല്ലാം വാർത്തയായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം പലപ്പോഴായി മലൈക വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ ​ഗോസിപ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അർജുൻ കപൂറിന് ശേഷം മറ്റൊരാളുമായി ഇവർ പ്രണയത്തിലാണെന്ന റൂമറും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് നടി തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നു. 

ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും മലൈക വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുകയാണ്. ഒരു യുവനടനൊപ്പം നടി പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തിലാണ് ​ഗോസിപ്പുകൾ വരുന്നത്. സ്പ്ലിറ്റ്സ്‌വില്ല X6 റിയാലിറ്റി ഷോ താരവും നടനും മോഡലുമായ സോറബ് ബേദിയുമായി ചേർത്താണ് മലൈകയുടെ പേര് വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. പാർട്ടികളിലും പൊതുവിടങ്ങളിലും ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ചു കണ്ടതോടെയാണ് ഗോസിപ്പുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായത്.

എന്നാൽ ബോളിവുഡ് സുന്ദരി മലൈക അറോറയുമായി താൻ പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച് സോറബ് ബേദി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. മലൈകയും താനും തമ്മിൽ സൗഹൃദം മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് സോറബ് പറഞ്ഞു. ടൈംസ് നൗവിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മലൈകയുമായി പരിചയപ്പെട്ടതും സൗഹൃദത്തിലായതെങ്ങനെയെന്നും താരം വിശദീകരിച്ചു. 

മലൈകയുമായി പരിചയപ്പെട്ടത്...

മോഡലിംഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെൽനാസ് ദരുവാലയും വഹ്ബിസ് മേത്തയുമാണ് തനിക്ക് റാംപ് വാക്ക് ചെയ്യാനൊരു അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ഇവരുമായി സൗഹൃദത്തിലായതോടെ താൻ പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത്തരമൊരു പാർട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് അവർ വഴി മലൈകയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഡെൽനാസിന്റെയും വഹ്ബിസിന്റെയും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മലൈക. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. 

ആദ്യമായിട്ടല്ല താൻ ഇവരോടൊപ്പം പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് സോറബ് പറഞ്ഞു. വഹ്ബിസ്, ഡെൽനാസ്, മലൈക എന്നിവരുമായി വർഷങ്ങളായുള്ള സൗഹൃദമാണ്. അവർക്കൊപ്പം പാർട്ടികളിലും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. മുൻപും മലൈകയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. 

ഇത്തരം വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും മുമ്പും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിക്കൂടെ? ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആളുകൾ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

Malaika AroraSorab BediBollywood Newsമലൈക അറോറസോറബ് ബേദി

