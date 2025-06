സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സിനിമയിലെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ നായികയാണ് മാളവിക മോഹനന്‍. എക്സിലെ (ട്വിറ്റർ )ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണ് മാളവിക മോഹനന്‍ മോഹന്‍ലാലിനെ സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം താന്‍ പൂക്കീലാലെന്ന് വിളിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിറകെ ഇത് എക്സിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ആസ്ക് മാളവിക (#AskMalavika) എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെ ആയിരുന്നു മാളവിക മോഹൻ എക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം തുടങ്ങിയത്. ഹൃദയപൂർവ്വം സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഒരു ഫോളോവറുടെ ചോദ്യം. ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാനായത് സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധമായിരുന്നു എന്നാണ് മാളവിക മറുപടി കൊടുത്തത്. ചെറുപ്പം മുതല്‍ ലാലേട്ടന്റെ സിനിമകള്‍ കണ്ടു വളര്‍ന്നതാണ് താനെന്നും മാളവിക പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിറകെയാണ് മോഹൻലാലിനെ താൻ സ്നേഹത്തോടെ 'പൂക്കീലാൽ' (Pookie Lal) എന്ന് വിളിച്ചുവെന്ന് മാളവിക പറഞ്ഞത്. ഇത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ, ശരിക്കും ലാലേട്ടനെ പൂക്കീ ലാൽ എന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു ഫോളോവറുടെ ചോദ്യം.

ഇതിനിടെ മോഹൻലാലിന്റേയും മാളവിക മോഹനന്റേയും പ്രായം വച്ച് ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. 65 വയസ്സായ ഒരാൾ 30 കാരിയുടെ കാമുകനായി ആഭിനയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. തങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനൊപ്പിച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യത്തിലെ വിമർശനം. ഇതിന് ചുട്ടമറുപടിയും മാളവിക നൽകി. ഈ സിനിമയുടെ കഥ പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം. ആളുകളേയും സിനിമകളേയും ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഊഹങ്ങൾ വച്ച് വിധിക്കരുത് എന്നും മാളവിക മറുപടി പറഞ്ഞു.

Having grown up watching his films it was surreal to share the screen with him! He’s so sweet to work with I fondly call him ‘pookie’ lal hehe https://t.co/j1eq9hIjGi

— Malavika Mohanan (@MalavikaM_) June 18, 2025