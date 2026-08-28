Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /ZEE5 Indie Kerala Underground: ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച് സീ5; സ്ട്രീമിങ് ഇന്നുമുതൽ

ZEE5 Indie Kerala Underground: ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' അവതരിപ്പിച്ച് സീ5; സ്ട്രീമിങ് ഇന്നുമുതൽ

Malayalam hip hop reality show: കേരളത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹിപ്-ഹോപ്പ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' പ്രേക്ഷകരെ എത്തിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 28, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:09 AM IST
ZEE5 Indie Kerala Underground: ‘ഇൻഡി കേരള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്' അവതരിപ്പിച്ച് സീ5; സ്ട്രീമിങ് ഇന്നുമുതൽ
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nepal Flash Flood: നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയം: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 400 കവിഞ്ഞു; 1400 പേരെ കാണാനില്ല
2
3
4
5