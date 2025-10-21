മാത്യു തോമസിനെ നായകനാക്കി, പ്രശസ്ത എഡിറ്റർ നൗഫൽ അബ്ദുള്ള ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയ്ലർ പുറത്ത്. ഒരു ഹൊറർ ഫാന്റസി കോമഡി ത്രില്ലർ ആയി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം 2025 ഒക്ടോബർ 24 നാണ് ആഗോള റിലീസായി പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. എ ആന്ഡ് എച്ച് എസ് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് അബ്ബാസ് തിരുനാവായ, സജിന് അലി, ഹംസ തിരുനാവായ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ‘പ്രണയവിലാസം’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരായ ജ്യോതിഷ് എം, സുനു എവി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്. പ്രേക്ഷകരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്റർ അനുഭവം സമ്മാനിക്കാനാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയ്ലർ നൽകുന്നത്.
ഗംഭീര ട്രെയ്ലർ, ടീസർ എന്നിവ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരിൽ ഏറെ ആകാംഷ ജനിപ്പിച്ച ചിത്രം, യുവ പ്രേക്ഷകരും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുമുൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പക്കാ ഫൺ ഫാന്റസി ത്രില്ലർ ആയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. നെല്ലിക്കാംപൊയില് എന്ന ഗ്രാമത്തില് നടക്കുന്ന ചില അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മാത്യു തോമസ്, മീനാക്ഷി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ കൂടാതെ, അബു സലിം, റോണി ഡേവിഡ് രാജ്, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, റോഷന് ഷാനവാസ് (ആവേശം ഫെയിം), ശരത് സഭ, മെറിന് ഫിലിപ്പ്, സിനില് സൈനുദ്ദീന്, നൗഷാദ് അലി, നസീര് സംക്രാന്തി, ചൈത്ര പ്രവീണ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. വിമൽ ടി.കെ, കപില് ജാവേരി, ഗുര്മീത് സിങ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിര്മ്മാണം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര് - ബിജേഷ് താമി.
ഛായാഗ്രഹണം- അഭിലാഷ് ശങ്കര്, എഡിറ്റര്- നൗഫല് അബ്ദുള്ള, മ്യൂസിക്- യാക്സന് ഗാരി പെരേര, നേഹ എസ്. നായര്, സംഘട്ടനം- കലൈ കിങ്സ്റ്റന്, സൗണ്ട് ഡിസൈന്- വിക്കി, ഫൈനല് മിക്സ്- എം.ആര്. രാജാകൃഷ്ണന്, വസ്ത്രാലങ്കാരം- മെല്വി ജെ, വിഎഫ്എക്സ്- പിക്റ്റോറിയല് എഫ്എക്സ്, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യര്, ആര്ട്ട് ഡയറക്റ്റര്- നവാബ് അബ്ദുള്ള, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്- ഫിലിപ്പ് ഫ്രാന്സിസ്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്- ഡേവിസണ് സി.ജെ, ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡിംഗ് - ഫ്രൈഡേ പേഷ്യന്റ്, പിആർഒ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.
