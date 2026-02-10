Pennum Porattum Movie: സംവിധായകനായി രാജേഷ് മാധവൻ; 'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' ഫെബ്രുവരി 13ന് തീയറ്ററുകളിലേക്ക്

രാജേഷ് മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘പെണ്ണും പൊറാട്ടും’ എന്ന ചിത്രം ഫെബ്രുവരി 13ന് തീയറ്ററുകളിലേക്ക്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്ലർ റിലീസ് മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. മോഹൻലാൽ, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ടോവിനോ തോമസ്, ബേസിൽജോസഫ്, മഞ്ജു വാര്യർ, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, സിബി മലയിൽ, രഞ്ജിത് തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രൈയ്ലർ സോഷ്യൽ മീഡിയയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
സുട്ടു എന്ന നായയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി, പുതുമുഖങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം, മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിനിമാനുഭവം തന്നെയാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രൈയ്ലർ നൽകുന്നത്. ആക്ഷൻ, കോമഡി, ഇമോഷൻ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ മണം പകരുന്ന അവതരണമാണ് ട്രൈയ്ലറിൽ. ഫാന്റസിയും സോഷ്യൽ സറ്റയറും ചേർത്തിണക്കുന്ന കഥാപരിസരം, ‘പെണ്ണും പൊറാട്ടും’ നെ ഒരു കൾട്ട് സിനിമ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ സുട്ടു എന്ന നായയ്ക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്നത് ടോവിനോ തോമസാണ്. കർഷകത്തൊഴിലാളികളും യുവാക്കളും അടങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഗ്രാമവാസികളാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. കോമഡിയിലും ആക്ഷനിലും ഉൾപ്പെടെ, ഭൂരിഭാഗം കഥാപാത്രങ്ങളും പുതുമുഖങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ, ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ പുതുമകൾ അവതരിപ്പിച്ച നിർമ്മാതാവ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയുടെ എസ്ടികെ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി അവകാശം തിയേറ്റർ റിലീസിന് മുൻപേ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമാക്കി. എസ്ടികെ ഫ്രെയിംസ്- ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന കൂട്ടുകെട്ടിൽ, സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയോടൊപ്പം ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ, ഷെറിൻ റേച്ചൽ സന്തോഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായി തുടക്കം കുറിച്ച് പിന്നീട് അഭിനേതാവായും നായകനായും ശ്രദ്ധ നേടിയ രാജേഷ് മാധവൻ, ഇപ്പോൾ സംവിധായകനായി ‘പെണ്ണും പൊറാട്ടും’ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ അനുഭവങ്ങളും ചലച്ചിത്ര മേളകളിലെ അംഗീകാരങ്ങളും സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നു.
ഗോവയിൽ ഗാല പ്രീമിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഈ വർഷം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു മലയാള സിനിമ എന്ന അംഗീകാരം കൂടി ചിത്രത്തിനുണ്ട്. സബിൻ ഉരളിക്കണ്ടി ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ചമൻ ചാക്കോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സംഗീതം ഡോൺ വിൻസെന്റ്. നാനൂറിലധികം മൃഗങ്ങളും നൂറോളം പുതുമുഖങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന ‘പെണ്ണും പൊറാട്ടും’, ഒരു വ്യത്യസ്തവും പുതുമയുമുള്ള സിനിമാ പരീക്ഷണം തന്നെയാണെന്ന് ട്രൈലർ ഉറപ്പിക്കുന്നു.
