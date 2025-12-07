English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pharma Malayalam Web Series: മരുന്നു കമ്പനികൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നതെന്ത്? ആകാംക്ഷ നിറച്ച് നിവിൻ പോളിയുടെ 'ഫാർമ'; ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു

JioHotstar Web Series: നിവിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കെ പി വിനോദ് എന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ നടക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:15 PM IST
  • പി.ആർ. അരുൺ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള സീരീസ് ആണ് 'ഫാർമ'
  • 2024-ൽ ഗോവയിൽ നടന്ന ഐഎഫ്എഫ്ഐയിൽ ഈ സീരീസ് പ്രീമിയർ ചെയ്തിരുന്നു

Pharma Malayalam Web Series: മരുന്നു കമ്പനികൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നതെന്ത്? ആകാംക്ഷ നിറച്ച് നിവിൻ പോളിയുടെ 'ഫാർമ'; ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു

മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിവിൻ പോളിയുടെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് ഫാർമയുടെ ട്രെയിലർ  പുറത്തുവിട്ടു. മെഡിക്കൽ ഡ്രാമ ജോണറിൽ ഇറങ്ങുന്ന സീരീസ് ഡിസംബർ 19ന് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

നിവിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കെ പി വിനോദ് എന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. ട്രെയിലർ നൽകുന്ന സൂചന പ്രകാരം നായകൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും തുടർന്ന് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുമാണ് പ്രമേയം.

മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് നേരിടുന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദവും സീരീസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിവിനോടൊപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ രജത് കപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരനിരയും സീരീസിലുണ്ട്. മുൻപ് ‘അഗ്‌നിസാക്ഷി’ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹം ഏറെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് വീണ്ടും മലയാളത്തിലെത്തുന്നത്.

പി.ആർ. അരുൺ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഈ സീരീസ് 2024-ൽ ഗോവയിൽ നടന്ന ഐ എഫ് എഫ് ഐ യിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്തിരുന്നു.  മൂവി മിൽ ബാനറിന്റെ പേരിൽകൃഷ്ണൻ സേതുകുമാർ ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ, ബിനു പപ്പു, നരേൻ, വീണ നന്ദകുമാർ, മുത്തുമണി, ആലേഖ് കപൂർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥപത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- അഭിനന്ദൻ രാമാനുജം. സംഗീതം-  ജേക്സ് ബിജോയ്. എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത് സാരംഗ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- നോബിൾ ജേക്കബ്. പിആർഒ- റോജിൻ കെ റോയ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

