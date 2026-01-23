English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Padayaatra Movie: 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി - അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകെട്ട്; പദയാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന

അനന്തരം, മതിലുകൾ, വിധേയൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് മമ്മൂട്ടി - അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 23, 2026, 10:54 PM IST
  • മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
  • മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പദയാത്ര എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പദയാത്രയുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അടൂരും കെ വി മോഹന്‍ കുമാറും ചേര്‍ന്നാണ്. 

ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ മീര സാഹിബ് ആണ്. നിര്‍മ്മാണ സഹകരണം ജോര്‍ജ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍. ഛായാഗ്രഹണം - ഷെഹ്നാദ് ജലാല്‍, എഡിറ്റിംഗ് - പ്രവീണ്‍ പ്രഭാകര്‍, കലാസംവിധാനം - ഷാജി നടുവില്‍, സംഗീത സംവിധാനം - മുജീബ് മജീദ്, നിര്‍മ്മാണ മേല്‍നോട്ടം - സുനില്‍ സിംഗ്.

Also Read: Sarvam Maya Ott Release: തിയേറ്ററിലെ തകർപ്പൻ ഹിറ്റിന് പിന്നാലെ 'സർവ്വം മായ' ഒടിടിയിലേക്കും; ജെൻ സി വൈബിൽ സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡെലൂലു

നിര്‍മ്മാണ നിയന്ത്രണം - ബിനു മണമ്പൂര്‍, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യര്‍, ജോര്‍ജ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍, വസ്ത്രാലങ്കാരം - എസ് ബി സതീശന്‍, ശബ്ദ മിശ്രണം - കിഷന്‍ മോഹന്‍ (സപ്താ റെക്കോര്‍ഡ്സ്), സ്റ്റില്‍സ് -നവീന്‍ മുരളി, പരസ്യ പ്രചാരണം - വിഷ്ണു സുഗതന്‍, പരസ്യകല ആഷിഫ് സലിം, പിആര്‍ഒ വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

