Padayaatra Movie: 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി - അടൂർ ​ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകെട്ട്; പദയാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന

32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പദയാത്ര എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പദയാത്രയുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അടൂരും കെ വി മോഹന് കുമാറും ചേര്ന്നാണ്.
ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര് മീര സാഹിബ് ആണ്. നിര്മ്മാണ സഹകരണം ജോര്ജ് സെബാസ്റ്റ്യന്. ഛായാഗ്രഹണം - ഷെഹ്നാദ് ജലാല്, എഡിറ്റിംഗ് - പ്രവീണ് പ്രഭാകര്, കലാസംവിധാനം - ഷാജി നടുവില്, സംഗീത സംവിധാനം - മുജീബ് മജീദ്, നിര്മ്മാണ മേല്നോട്ടം - സുനില് സിംഗ്.
നിര്മ്മാണ നിയന്ത്രണം - ബിനു മണമ്പൂര്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യര്, ജോര്ജ് സെബാസ്റ്റ്യന്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - എസ് ബി സതീശന്, ശബ്ദ മിശ്രണം - കിഷന് മോഹന് (സപ്താ റെക്കോര്ഡ്സ്), സ്റ്റില്സ് -നവീന് മുരളി, പരസ്യ പ്രചാരണം - വിഷ്ണു സുഗതന്, പരസ്യകല ആഷിഫ് സലിം, പിആര്ഒ വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ.
