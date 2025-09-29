Actor Mammootty: കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം; മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്ക്, മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്ടോബറിൽ

കൊച്ചി: കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് അവസാനം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്കെത്തുന്നു. മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കും. ആന്റോ ജോസഫ് നിർമിച്ച് മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി നിലവിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.
ബിഗ് ബജറ്റ് മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് താരം തിരിച്ചെത്തിയ സന്തോഷം നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പങ്കുവച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു, മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ തുടർന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ മമ്മൂട്ടി എത്തുമെന്ന് ആന്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ആന്റോ ജോസഫിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം:
''പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു... മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ തുടർന്ന് അഭിനയിക്കുവാൻ ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ. ചെറിയൊരു ഇടവേളയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം എന്നുമാത്രമേ കരുതുന്നുള്ളൂ. അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ആ ഇടവേള ലോകമെങ്ങുമുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ അതിജീവിച്ചു. മമ്മുക്ക ഹൈദ്രാബാദ് ഷെഡ്യൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂട്ടുവന്നവർക്കും, ഉലഞ്ഞപ്പോൾ തുണയായവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും.''
