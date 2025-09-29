English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actor Mammootty: കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം; മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്ക്, മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്ടോബറിൽ

Mammootty Comeback: മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഒക്ടോബറിൽ നടക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:14 PM IST
  • ആന്റോ ജോസഫ് നിർമിച്ച് മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി നിലവിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്
  • ബി​ഗ് ബജറ്റ് മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്

Read Also

  1. Actor Mammootty: 'ഹലോ...മമ്മൂട്ടിയാണ്...'; ലഹരിമരുന്നിനെതിരെ സര്‍ക്കാരുമായി കൈകോര്‍ത്ത് "ടോക് ടു മമ്മൂക്ക"

Trending Photos

Health Benefits of Honey: തേനിന് ഇത്ര ഏറെ ഗുണങ്ങളോ!
7
honey
Health Benefits of Honey: തേനിന് ഇത്ര ഏറെ ഗുണങ്ങളോ!
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Samrudhi SM 22 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരുകോടിയുടെ സമൃദ്ധി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Actor Mammootty: കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം; മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്ക്, മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്ടോബറിൽ

കൊച്ചി: കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് അവസാനം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്കെത്തുന്നു. മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കും. ആന്റോ ജോസഫ് നിർമിച്ച് മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി നിലവിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബി​ഗ് ബജറ്റ് മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് താരം തിരിച്ചെത്തിയ സന്തോഷം നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പങ്കുവച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു, മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ തുടർന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ മമ്മൂട്ടി എത്തുമെന്ന് ആന്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ആന്റോ ജോസഫിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം:

''പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക വരുന്നു... മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ തുടർന്ന് അഭിനയിക്കുവാൻ ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ. ചെറിയൊരു ഇടവേളയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം എന്നുമാത്രമേ കരുതുന്നുള്ളൂ. അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ആ ഇടവേള ലോകമെങ്ങുമുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും മനസ്സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ അതിജീവിച്ചു. മമ്മുക്ക ഹൈദ്രാബാദ് ഷെഡ്യൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂട്ടുവന്നവർക്കും, ഉലഞ്ഞപ്പോൾ തുണയായവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും.''

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Actor MammoottyMammoottyമമ്മൂട്ടി

Trending News