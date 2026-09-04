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മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം: 40,000 യൂണിറ്റ് രക്തദാന കാമ്പെയ്‌ന് പിന്തുണയുമായി എം.ജി.എം ഗ്രൂപ്പ്, രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട ആദരം. 40,000 യൂണിറ്റ് രക്തദാന ക്യാമ്പെയിനിന് പിന്തുണയുമായി എംജിഎം വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രൂപ്പ് രം​ഗത്ത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 04, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:19 PM IST
മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം: 40,000 യൂണിറ്റ് രക്തദാന കാമ്പെയ്‌ന് പിന്തുണയുമായി എം.ജി.എം ഗ്രൂപ്പ്, രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
Image Credit: Mammootty Birthday

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം: 40,000 യൂണിറ്റ് രക്തദാന കാമ്പെയ്‌ന് പിന്തുണയുമായി എം.ജി.എം ഗ്രൂപ്പ്, രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
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