തിരുവനന്തപുരം: നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭാഗമായി മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 40,000 യൂണിറ്റ് രക്തദാന മഹാപദ്ധതിക്ക് പിന്തുണയുമായി എം.ജി.എം ഗ്രൂപ്പ് രംഗത്ത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി മുപ്പതോളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശൃംഖലയാണ് ഈ ജീവകാരുണ്യ കാമ്പെയ്ന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എംജിഎം ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, പി.ടി.എ. പ്രതിനിധികൾ,നാട്ടുകാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഈ രക്തദാന ക്യാമ്പെയിനിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. എംജിഎമ്മിന്റെ തന്നെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രക്തദാന ക്യാമ്പേയിനുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് അതാതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റുകൾ ആണ്.
“ജീവാമൃതം” എന്ന പേരിലാണ് എംജിഎം ഗ്രൂപ്പ് രക്തദാന ക്യാമ്പെയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പെയ്ൻ സെപ്റ്റംബർ 8-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും.
കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ രൂപം നൽകിയ രക്തദാന ക്യാമ്പെയിൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പെയിൻ ആണിത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 17 രാജ്യങ്ങളിലെ രക്തദാതാക്കൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടി ആരാധകർക്ക് പുറമെ വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ, വ്യാപാര-വ്യവസായ സമൂഹങ്ങൾ, സാമൂഹിക സംഘടനകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ ക്യാമ്പെയിനിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇതിനോടകം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു.
“സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രക്തദാന ക്യാമ്പെയിൻ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന ഒരു മഹത്തായ സാമൂഹിക സംരംഭമാണ്. രക്തദാനത്തിലൂടെ അനേകം ജീവനുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷയും പുതുജീവനും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് പരമാവധി പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് എംജിഎം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും അധ്യാപകരും പി.ടി.എ. പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകുന്നത് വലിയൊരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കും,” എംജിഎം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു.
രക്തദാനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ സേവനങ്ങളിലൊന്നായ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് “ജീവാമൃതം” ക്യാമ്പെയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എംജിഎം അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
എംജിഎമ്മിന്റെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും അംഗീകൃത രക്തബാങ്കുകളുടെയും സഹകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടവും ഉറപ്പാക്കിയാണ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തെ ഒരു സാമൂഹിക സേവനത്തിന്റെ അവസരമാക്കി മാറ്റുന്ന സംരംഭം വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.