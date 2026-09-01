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Mammootty Birthday: ജനശ്രദ്ധ നേടി മമ്മൂട്ടി ജന്മദിന സ്പെഷ്യൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ്! ആയിരങ്ങൾ പങ്കാളികളായി

മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പെയ്നിൽ ഇതുവരെ ആയിരങ്ങളാണ് പങ്കാളികളായത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 01, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:01 PM IST
Mammootty Birthday: ജനശ്രദ്ധ നേടി മമ്മൂട്ടി ജന്മദിന സ്പെഷ്യൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ്! ആയിരങ്ങൾ പങ്കാളികളായി
Image Credit: Mammootty Birthday | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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