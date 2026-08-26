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Mammootty: മമ്മൂട്ടിയുടെ ഓണസമ്മാനം; ആതുരാലയങ്ങൾക്കായി വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

Care and Share Foundation: മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ‘ചലനം’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയിൽ വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 26, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:02 AM IST
Mammootty: മമ്മൂട്ടിയുടെ ഓണസമ്മാനം; ആതുരാലയങ്ങൾക്കായി വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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