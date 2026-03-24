Actor Mammootty: ജീവകാരുണ്യ മേഖല വിപുലീകരിക്കും; മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് കേരളഘടകത്തിന് പുതിയ നേതൃത്വം

Care and Share International Foundational: സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി അലൻ പീറ്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:49 PM IST
  • മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ നാല്‍പത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്
  • മമ്മൂട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിരവധി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചാലകമായി സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. Care And Share Foundation: സ്നേഹത്തിന്റെ കരസ്പർശം, അശരണർക്ക് കൈത്താങ്ങായി മമ്മൂട്ടി; വീൽ ചെയറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

Trending Photos

Kerala SS 512 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു; ഒരു കോടി അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണോ? ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്!
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 512 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു; ഒരു കോടി അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണോ? ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്!
Shani Mangal Yuti 2026: ജോലിയിലെ തടസം മുതൽ വെല്ലുവിളികളേറെ! ശനിയും ചൊവ്വയും ഒന്നിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അശുഭം
6
Shani Mangal Yuti 2026
Shani Mangal Yuti 2026: ജോലിയിലെ തടസം മുതൽ വെല്ലുവിളികളേറെ! ശനിയും ചൊവ്വയും ഒന്നിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അശുഭം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
തിരുവനന്തപുരം: മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ കേരള സംസ്ഥാന ഘടകം പുനസംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി അലൻ പീറ്ററിനെ (പത്തനംതിട്ട) തിരഞ്ഞെടുത്തു. അരുൺ എസ് എസ് (തിരുവനന്തപുരം) ആണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. കാസറഗോഡ് സ്വദേശി ഷഫീക്ക് ആണ് ട്രഷറർ.

മറ്റു ഭാരവാഹികൾ: വൈസ് പ്രസിഡന്റ്- അനൂപ് കലാം. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി- ഹാഷിർ അജയ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്: റിസ്‌വാൻ, സുരാജ്, ഹാഷിം, അമീർ, മണികണ്ഠൻ, നിതിൻ അപ്പു, ആദിത്യൻ, റിച്ചു, പ്രകാശ്, ഓൺലൈൻ മീഡിയ നൗഷാദ്, ഷഫീഖ്, ഫവാസ്. രക്ഷാധികാരികളായി വി ഭാസ്‌ക്കറും എസ് അശോകനും തുടരും.

1987-ൽ സ്ഥാപിതമായ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ നാല്‍പത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന സംഘടന, മമ്മൂട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിരവധി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചാലകമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഫാൻസ് നേരിട്ടും നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മമ്മൂട്ടിയുടെ എല്ലാ ജന്മ ദിനങ്ങളിലും കാൽ ലക്ഷം രക്ത ദാനമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ നിർവഹിക്കുന്നത്. രക്തദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നിന്നോ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരിൽ നിന്നോ മാത്രമാണ് ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

നിലവിൽ 17 രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് നിർദ്ധന രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനമാകുന്ന വലിയ ജീവ കാരുണ്യപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സംഘടന.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

