Mammootty Health Update: ഇച്ചാക്കയ്ക്ക് സ്നേഹമുത്തം നൽകി ലാലു; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് മോഹൻലാൽ

Actor Mohanlal Facebook Post: ഒരു പരിപാടിക്കിടെ വേദിയിൽ വച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് ചുംബനം നൽകുന്ന ചിത്രമാണ് മോഹൻലാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 19, 2025, 04:55 PM IST
  • മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരും
  • ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ നിരവധി പേർ താരം പൂർണ ആരോ​ഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരുന്നു

Mammootty Health Update: ഇച്ചാക്കയ്ക്ക് സ്നേഹമുത്തം നൽകി ലാലു; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് മോഹൻലാൽ

മമ്മൂട്ടി പൂർണ ആരോ​ഗ്യവാനായി സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നുവെന്ന വാർത്തകളെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആരാധകർ വരവേറ്റത്. ഇപ്പോഴിതാ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് തന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോഹൻലാൽ. ഒരു പരിപാടിക്കിടെ വേദിയിൽ വച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് ചുംബനം നൽകുന്ന ചിത്രമാണ് മോഹൻലാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഇമോജിക്കൊപ്പമാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിരവധി ആരാധകരാണ് മോഹൻലാലിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റുകളുമായി എത്തുന്നത്. പ്രാർഥനകൾ ഫലം കണ്ടുവെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. ലാലേട്ടന്റെ പ്രാർഥന ഫലം കണ്ടുവെന്ന് ഒരു ആരാധകൻ കമന്റ് ചെയ്തു. എമ്പുരാന്റെ റിലീസിന് മുൻപായി ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിയ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിക്കായി വഴിപാട് നടത്തിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് കുട്ടി, വിശാഖം നക്ഷത്രം എന്ന പേരിലാണ് മമ്മൂട്ടിക്കായി മോഹൻലാൽ വഴിപാട് നടത്തിയത്.

ALSO READ: പൂർണ ആരോ​ഗ്യവാൻ, മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയില്‍ സജീവമാകുന്നു; സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് ആന്റോ ജോസഫ്

ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെയും ചികിത്സയെയും തുടർന്ന് കുറച്ച് കാലമായി സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി. താരം പൂർണ ആരോ​ഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന സന്തോഷം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ നിരവധി പേർ പോസ്റ്റുകളായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരും.

