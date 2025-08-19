English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mammootty Health Update: പൂർണ ആരോ​ഗ്യവാൻ, മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയില്‍ സജീവമാകുന്നു; സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് ആന്റോ ജോസഫ്

Mammootty Health Updates: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർഥനയ്ക്ക് നന്ദിയെന്ന് ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 19, 2025, 02:50 PM IST
  • മമ്മൂക്ക പൂർണ ആരോ​ഗ്യം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാലാ പാർവതി അറിയിച്ചു
  • ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല വർത്തമാനം ഇല്ലെന്ന് മാലാ പാർവതി

Mammootty Health Update: പൂർണ ആരോ​ഗ്യവാൻ, മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയില്‍ സജീവമാകുന്നു; സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് ആന്റോ ജോസഫ്

മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നുവെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത് അറിയിച്ച് നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ്. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ആന്റോ ജോസഫ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അറിയിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർഥനയ്ക്ക് നന്ദിയെന്ന് ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

''ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കണ്ടു, ദൈവമേ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി.'' എന്നായിരുന്നു ആന്റോ ജോസഫിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്, നടി മാലാ പാർവതി തുടങ്ങിയവരും പോസ്റ്റിന് കമന്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നുവെന്ന വാർത്ത നടി മാലാ പാർവതിയും നിർമാതാവ് എസ് ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും പങ്കുവച്ചു.

''ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല വർത്തമാനം ഇല്ല. മമ്മൂക്ക പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർക്കും, ശ്രുശൂഷിച്ച എല്ലാവർക്കും, ആശുപത്രിയോടും കടപ്പാട്. സ്നേഹം.'' മാലാ പാർവതി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. നവാ​ഗതനായ ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത കളങ്കാവൽ ആണ് തിയേറ്ററിലെത്താനുള്ള പുതിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

MammoottyMammootty health updateമമ്മൂട്ടി

