മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നുവെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത് അറിയിച്ച് നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ്. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ആന്റോ ജോസഫ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അറിയിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർഥനയ്ക്ക് നന്ദിയെന്ന് ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
''ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കണ്ടു, ദൈവമേ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി.'' എന്നായിരുന്നു ആന്റോ ജോസഫിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്, നടി മാലാ പാർവതി തുടങ്ങിയവരും പോസ്റ്റിന് കമന്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നുവെന്ന വാർത്ത നടി മാലാ പാർവതിയും നിർമാതാവ് എസ് ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും പങ്കുവച്ചു.
''ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല വർത്തമാനം ഇല്ല. മമ്മൂക്ക പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർക്കും, ശ്രുശൂഷിച്ച എല്ലാവർക്കും, ആശുപത്രിയോടും കടപ്പാട്. സ്നേഹം.'' മാലാ പാർവതി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. നവാഗതനായ ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത കളങ്കാവൽ ആണ് തിയേറ്ററിലെത്താനുള്ള പുതിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം.
