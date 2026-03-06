Patriot Release Crisis: 'ചിത്രവുമായി കരാർ വേണ്ട', തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഫിയോക്കിന്റെ നിർദ്ദേശം; 'പേട്രിയറ്റിന്' വിലക്ക്, ഏപ്രിലിൽ റിലീസിനെത്തില്ലേ?

മമ്മൂട്ടി-മോഹൻലാൽ-മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന് തിയേറ്ററുകളിൽ വിലക്ക്. ഏപ്രിൽ 23ന് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെയാണ് തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചിത്രവുമായി കരാർ വയ്ക്കരുതെന്നാണ് തിയേറ്റുകൾക്ക് ഫിയോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള നിർമാണ-വിതരണ വിഹിതം കൂട്ടിചോദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പേട്രിയറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. മമ്മൂട്ടിയും, മോഹൻലാലും, കുഞ്ചാക്കോ ബോബനുമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ത്രില്ലർ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. ജനുവരി 4ന് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനം മുതൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നയൻതാര, രേവതി, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നു.
അണിയറപ്രവർത്തകർ...
ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാതാക്കൾ. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്മാര്.
ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ...
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന പ്രത്യേകതയും പേട്രിയറ്റിനുണ്ട്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.