English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Patriot Release Crisis: 'ചിത്രവുമായി കരാർ വേണ്ട', തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഫിയോക്കിന്റെ നിർദ്ദേശം; 'പേട്രിയറ്റിന്' വിലക്ക്, ഏപ്രിലിൽ റിലീസിനെത്തില്ലേ?

Patriot Release Crisis: 'ചിത്രവുമായി കരാർ വേണ്ട', തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഫിയോക്കിന്റെ നിർദ്ദേശം; 'പേട്രിയറ്റിന്' വിലക്ക്, ഏപ്രിലിൽ റിലീസിനെത്തില്ലേ?

പ്രഖ്യാപനം മുതൽ പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിയ ചിത്രത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 6, 2026, 04:46 PM IST
  • ചിത്രവുമായി കരാർ വയ്ക്കരുതെന്നാണ് തിയേറ്റുകൾക്ക് ഫിയോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം.
  • തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള നിർമാണ-വിതരണ വിഹിതം കൂട്ടിചോദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.

Read Also

  1. Patriot Second Look: ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒന്നിച്ച്, സാരഥിയായി ചാക്കോച്ചനും..! ആവേശമായി 'പേട്രിയറ്റ്' സെക്കൻഡ് ലുക്ക്

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...
9
8th Pay Commission
8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുമോ? അറിയാം...
Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം
7
Gold price
Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം
Patriot Release Crisis: 'ചിത്രവുമായി കരാർ വേണ്ട', തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഫിയോക്കിന്റെ നിർദ്ദേശം; 'പേട്രിയറ്റിന്' വിലക്ക്, ഏപ്രിലിൽ റിലീസിനെത്തില്ലേ?

മമ്മൂട്ടി-മോഹൻലാൽ-മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന് തിയേറ്ററുകളിൽ വിലക്ക്. ഏപ്രിൽ 23ന് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെയാണ് തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചിത്രവുമായി കരാർ വയ്ക്കരുതെന്നാണ് തിയേറ്റുകൾക്ക് ഫിയോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. തിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള നിർമാണ-വിതരണ വിഹിതം കൂട്ടിചോദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. 

Add Zee News as a Preferred Source

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പേട്രിയറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. മമ്മൂട്ടിയും, മോഹൻലാലും, കുഞ്ചാക്കോ ബോബനുമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ത്രില്ലർ ​ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. ജനുവരി 4ന് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനം മുതൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നയൻതാര, രേവതി, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നു.

Also Read: Aadu 3 Trailer: ഇരട്ട ലുക്കിൽ താരങ്ങൾ, ഷാജി പാപ്പനും കൂട്ടരും ഒരൊന്നൊന്നര വരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു; 'ആട് 3 ട്രെയിലർ', സംഭവം പൊളിക്കും..!

അണിയറപ്രവർത്തകർ...

ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്‍.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാതാക്കൾ. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍.

ഷൂട്ടിം​ഗ് ലൊക്കേഷൻ...

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന പ്രത്യേകതയും പേട്രിയറ്റിനുണ്ട്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

patriotMammoottyActor Mohanlalപേട്രിയറ്റ്മമ്മൂട്ടി

Trending News