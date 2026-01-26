Patriot Announced Release Date: മലയാളത്തിന്റെ മഹാസംഭവം; മമ്മൂട്ടി -മോഹൻലാൽ - മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം "പേട്രിയറ്റ്" റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മമ്മൂട്ടി-മോഹൻലാൽ ചിത്രം "പേട്രിയറ്റ്" 2026 ഏപ്രിൽ 23-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റർ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പതോളം പേർ ചേർന്നാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ട്വന്റി-20ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രമായിരിക്കും.
മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനുമൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരുടെ പോസ്റ്ററുകൾ നേരത്തെ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു. "Dissent is patriotic, In a world full of traitors, be a Patriot !" എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് ഈ പോസ്റ്ററുകൾ എത്തിയത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി ആറ്റ്ലി, വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, കരൺ ജോഹർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ്, ടോവിനോ തോമസ്, ആസിഫ് അലി തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ യുവനിര ഒന്നടങ്കം റിലീസ് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
ഏകദേശം 17 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒരു സിനിമയിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി ഒന്നിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്പൈ ത്രില്ലർ, രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മികവോടെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യു.എ.ഇ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണത്തിനൊടുവിലാണ് സിനിമ പൂർത്തിയായത്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളും പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളായിരുന്നു.
താരസമ്പന്നമായ ഈ ചിത്രത്തിൽ രേവതി, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും പ്രകാശ് ബെലവാടിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ടേക്ക് ഓഫ്, മാലിക് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹേഷ് നാരായണൻ തന്നെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന പേട്രിയറ്റിൽ സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് ക്യാമറാമാൻ മനുഷ് നന്ദൻ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫും കെ.ജി അനിൽകുമാറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി.ആർ സലിം, സുഭാഷ് ജോർജ് മാനുവൽ എന്നിവർ സഹനിർമ്മാതാക്കളായ ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ സി.വി സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസാണ് വിദേശ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിന്റെയും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ടീസർ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വൻ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
ഛായാഗ്രഹണം - മാനുഷ് നന്ദൻ, സംഗീതം - സുഷിൻ ശ്യാം, എഡിറ്റിംഗ് - മഹേഷ് നാരായണൻ, രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനര്സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷന് കൺട്രോളർ -ഡിക്സണ് പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിൻ്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് - അൻവർ അലി.
സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണന്, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്: ഫാന്റം പ്രവീണ്, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് - ഫയർഫ്ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡൻ്റ് വിഎഫ്എക്സ് ലാബ്, ഡി ഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഓ: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആന് മെഗാ മീഡിയ പ്രദര്ശനത്തിനെത്തിക്കും.
