  • Mammootty With Cubes Entertainments: 'മാർക്കോ' നിർമാതാവിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി; വരുന്നത് വൻ സംഭവം!

Mammootty new movie: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് ആണ് ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.  

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 26, 2025, 06:38 PM IST
  • ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് നിർമിക്കുന്ന കാട്ടാളന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്
  • ഇതിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് നിർമിക്കുന്ന വമ്പൻ പ്രോജക്ടായിരിക്കും ഇത്

മമ്മൂട്ടി ആരാധകർക്ക് സർപ്രൈസായി പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ക്യൂബ്സ് എൻർടെയിൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി നായകനായെത്തുന്നു. മാർക്കോ, കാട്ടാളൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാകും ഇത്.

A post shared by Cubes Entertainments®️ (@cubesentertainments)

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് ആണ് ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. മമ്മൂട്ടിയും ഷെരീഫ് മുഹമ്മദും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ALSO READ: സ്നേഹം... വിരഹം... പ്രതികാരം; പാതിരാത്രിയിൽ കൈയ്യടി നേടി സണ്ണി വെയ്നും ആൻ ആഗസ്റ്റിനും

മാർക്കോയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് നിർമിക്കുന്ന കാട്ടാളന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് നിർമിക്കുന്ന വമ്പൻ പ്രോജക്ടായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി ചിത്രം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MammoottyCubes Entertainmentsമമ്മൂട്ടിക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്

