Mammootty: 'ഞാൻ കഥാപാത്രത്തെയല്ല, തിരക്കഥയെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്'; ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മമ്മൂട്ടി

മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നാലാം തവണയും ഏറ്റുവാങ്ങി മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടൻ മമ്മൂട്ടി. ചൊവ്വാഴ്ച ഗുജറാത്തിലെ ഏക്താ നഗറിൽ (കെവാഡിയ) നടന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹം പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചത്. 'ചന്തു ചാമ്പ്യൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ആദ്യ ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് മമ്മൂട്ടിയെ തേടി വീണ്ടും ഈ ചരിത്രനേട്ടമെത്തുന്നത്.
ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു കലാകാരനും വലിയ പ്രചോദനമാണ്. തന്റെ നാലാമത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും നടൻ മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിച്ചു. സിനിമ എന്നത് തനിക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരന്ന സംവിധായകർ, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ, സഹനടന്മാർ, നിർമ്മാതാക്കൾ, ആസ്വദിച്ച പ്രേക്ഷകർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘത്തോടൊപ്പമുള്ള നീണ്ട യാത്രയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇത്രയും കാലം ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, ഇനിയും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ദേശീയ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ 'ഭ്രമയുഗം' സിനിമയെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്ന് മമ്മൂട്ടി. ഷൂട്ടിംഗിന് മുൻപ് താൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താറില്ലെന്നും, കഥാപാത്രത്തേക്കാൾ ഉപരി തിരക്കഥ നോക്കിയാണ് സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അരമണിക്കൂറോളം മേക്കപ്പ്മാനോടും കോസ്റ്റ്യൂമറോടുമൊപ്പം ഇരുന്നാണ് കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ കഥാപാത്രത്തെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച സംവിധായകൻ, മേക്കപ്പ് ടീം, കോസ്റ്റ്യൂമർ, ക്യാമറാമാൻ എന്നിവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലുമുള്ള തന്റെ രീതികളെക്കുറിച്ചും മമ്മൂട്ടി മനസ്സ് തുറന്നു. കഥാപാത്രത്തേക്കാൾ ഉപരി നല്ല തിരക്കഥകൾക്കാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അഭിനയത്തിൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും നടത്താറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം സെറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് എന്തോ ഒന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നും അത് മാന്ത്രികവിദ്യയാണോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ സ്വന്തമായി മാജിക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും ചിലത് തന്റെ വഴിയേ വരുമെന്നും അത് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ടെന്നും മമ്മൂട്ടി ഓർത്തെടുത്തു. തന്നെ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിനർഹനാക്കിയ 'ഭ്രമയുഗം' ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രമാണെന്നും, വളരെക്കാലം മുമ്പ് ഒരു സിനിമയിൽ അതിഥി വേഷം ചെയ്തതൊഴിച്ചാൽ ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള തന്റെ ആദ്യ ചിത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.