  • Mammootty: 'ഞാനെന്താ പഴയതാണോ? ഞാനും ഈ തലമുറയിൽപെട്ടതാണ്'; പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മമ്മൂട്ടി

Mammootty: 'ഞാനെന്താ പഴയതാണോ? ഞാനും ഈ തലമുറയിൽപെട്ടതാണ്'; പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മമ്മൂട്ടി

ഭ്രമയുഗം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:08 PM IST
  • തനിക്കൊപ്പം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ എല്ലാവർക്കും അ​ദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
  • ടൊവിനോ, ആസിഫ്, ഷംല, സൗബിൻ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, മഞ്ഞുമ്മൽ ടീംസ്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Mammootty: 'ഞാനെന്താ പഴയതാണോ? ഞാനും ഈ തലമുറയിൽപെട്ടതാണ്'; പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മമ്മൂട്ടി

കൊച്ചി: മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മമ്മൂട്ടി. പുതുതലമുറയ്ക്കാണ് ഇത്തവണ അവാർഡുകൾ എന്ന് റിപ്പോർട്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെന്താ പഴയതാണോ? ഞാനും ഈ തലമുറയിൽപെട്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ രസകരമായ മറുപടി. തനിക്കൊപ്പം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ എല്ലാവർക്കും അ​ദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ടൊവിനോ, ആസിഫ്, ഷംല, സൗബിൻ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, മഞ്ഞുമ്മൽ ടീംസ്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala State Film AwardsMammoottyBramayugamകേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ്മമ്മൂട്ടി

