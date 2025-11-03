Mammootty: 'ഞാനെന്താ പഴയതാണോ? ഞാനും ഈ തലമുറയിൽപെട്ടതാണ്'; പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മമ്മൂട്ടി

കൊച്ചി: മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മമ്മൂട്ടി. പുതുതലമുറയ്ക്കാണ് ഇത്തവണ അവാർഡുകൾ എന്ന് റിപ്പോർട്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനെന്താ പഴയതാണോ? ഞാനും ഈ തലമുറയിൽപെട്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ രസകരമായ മറുപടി. തനിക്കൊപ്പം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ടൊവിനോ, ആസിഫ്, ഷംല, സൗബിൻ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, മഞ്ഞുമ്മൽ ടീംസ്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
