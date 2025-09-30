Mammotty: 'ക്യാമറ കോളിംങ്'; ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക്

ആരാധകരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും കാത്തിരിപ്പുകൾക്കുമൊടുവിൽ സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് മടങ്ങിയെത്തി മമ്മൂട്ടി. ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലെ സെറ്റിലേക്ക് പോകാനായി സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്.
369 എന്ന തന്റെ ഇഷ്ട നമ്പറുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂസർ കാർ ഓടിച്ച് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്ക് വലിയ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഓറഞ്ച് ഷര്ട്ടും കൂളിങ്ങ് ഗ്ലാസും ധരിച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് മമ്മൂട്ടി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്.
തന്റെ വണ്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം മമ്മൂട്ടി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ കോളിംങ് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകൾ പോരായെന്നും മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.
മഹേഷ് നാരയണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിലേക്കാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
