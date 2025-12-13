English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dominic and the Ladies Purse: മമ്മൂട്ടി നായകനായ "ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ് " ഒടിടിയിൽ; എവിടെ എന്ന് മുതൽ കാണാം

Dominic and the Ladies Purse: മമ്മൂട്ടി നായകനായ "ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ് " ഒടിടിയിൽ; എവിടെ എന്ന് മുതൽ കാണാം

Dominic and the Ladies Purse Ott Release: മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കിയുള്ള ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രം ആണ് ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 13, 2025, 05:12 PM IST
  • സിദ്ദിഖ്, വിനീത്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, വഫ ഖദീജ, വിജയ് ബാബു, സുഷ്മിത ഭട്ട് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു
  • സിഐ ഡൊമിനിക് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

  1. Dominic and The Ladies Purse: ഡൊമിനിക്കിന്റെ പേഴ്സണൽ ഡിറ്റക്ടീവ് ഡയറി ഇതാ; ആദ്യ കേസ് മാധുരിയുടേത്, സംഭവം ട്രെൻഡിം​ഗ്

Dominic and the Ladies Purse: മമ്മൂട്ടി നായകനായ "ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ് " ഒടിടിയിൽ; എവിടെ എന്ന് മുതൽ കാണാം

പ്രേക്ഷകർ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മമ്മൂട്ടി, ഗൗതം വാസുദേവ് ​​മേനോൻ ചിത്രം " ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ് " ഒടിടിയിലേക്ക്. മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കിയുള്ള ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രം ആണ് ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ്. കൊച്ചിയിലെ വാടക ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിയുമായി ജീവിക്കുന്ന സിഐ ഡൊമിനിക് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കല്യാണാലോചന, ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം, അവിഹിതബന്ധം തേടിയുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി അല്ലറ ചില്ലറ കലാപരിപാടികളാണ് ഡൊമിനിക്കിന്റെ വഴി. താൻ പൊലീസിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ തള്ളുകഥകൾ പറയുന്നൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലും കക്ഷിക്കുണ്ട്. ഡൊമിനിക്കിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആകാൻ അഭിമുഖത്തിന് എത്തുന്ന ഗോകുൽ സുരേഷിന്റെ വിഘ്നേഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡൊമനിക്കിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഒരു പഴ്സ് കളഞ്ഞുകിട്ടുന്നു.

നിസ്സാരമെന്ന് കരുതി ഈ ലേഡീസ് പഴ്സിന്റെ ഉടമയെത്തേടി ഇറങ്ങുന്നതോടെ ഡൊമിനിക്കിന്റെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ദുരൂഹമായ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടി–ഗോകുൽ സുരേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം സിദ്ദിഖ്, വിനീത്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, വഫ ഖദീജ, വിജയ് ബാബു, സുഷ്മിത ഭട്ട് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി കാണാവുന്ന രസകരമായ കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമയായ ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദ് ലേഡീസ് പേഴ്സ് ഡിസംബർ 19 മുതൽ ZEE5-ൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

