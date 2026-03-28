Masthishka Maranam Ott: രജിഷ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ മസ്തിഷ്ക മരണം; കാണാം ഒടിടിയിൽ, സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

Masthishka Maranam Ott Release: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ മലയാളം കൂടാതെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും മസ്തിഷ്ക മരണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 28, 2026, 02:05 PM IST
  1. Drishyam 2 Theatre Release: മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിന് മുൻപ് 'ദൃശ്യം 2' ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടാലോ? ഒടിടിയിൽ അല്ല, ഇക്കുറി തിയേറ്ററിൽ തന്നെ!

Trending Photos

Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!
7
Gold price
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഉയർന്നു; ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!
Kerala Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ KR 748 ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ KR 748 ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-46 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-46 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Ketu Nakshatra Gochar: കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ വാനോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Ketu Gochar 2026
Ketu Nakshatra Gochar: കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ വാനോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
സംവിധായകൻ കൃഷാന്ദ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് "മസ്തിഷ്ക മരണം". അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കോമഡിയാണ്. "മസ്തിഷ്ക മരണം- എ ഫ്രാങ്കെന്ബൈറ്റിങ് ഓഫ് സൈമൺസ് മെമ്മറീസ്" എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. ആവാസവ്യൂഹം, പുരുഷ പ്രേതം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൃഷാന്ദ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രമാണിത്. 'ഗഗനചാരി'ക്ക് ശേഷം അജിത് വിനായക ഫിലിംസ്, കൃഷാന്ദ് ഫിലിംസ് ഒന്നിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

ഫെബ്രുവരി 27നാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസ് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 4 കോടിക്കടുത്ത് മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്. രജിഷ വിജയൻ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. നിരഞ്ച് മണിയൻ പിള്ള രാജു, ജഗദീഷ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, നന്ദു, ദിവ്യ പ്രഭ, ആൻ ജമീല സലീം, ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, ശംഭു, സായ് ഗായത്രി, ശ്രീനാഥ് ബാബു, മനോജ് കാന, ഷിൻസ് ഷാൻ, മിഥുൻ വേണുഗോപാൽ, സച്ചിൻ ജോസഫ്, ആഷ്‌ലി ഐസക്, അനൂപ് മോഹൻദാസ്, ജയിൻ ആൻഡ്രൂസ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ നിർണ്ണായക വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടൻ സഞ്ജു ശിവറാം അതിഥി താരമായും എത്തുന്നുണ്ട്. 

Also Read: Delhi High Court: 'വ്യക്തി അവകാശം ലംഘിച്ച ലിങ്കുകൾ നീക്കണം'; മോഹൻലാൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ഒടിടി റിലീസ്

രജിഷ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ചിത്രം ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. മാർച്ച് 27 മുതലാണ് സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയത്. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും ചിത്രം ലഭ്യമാണ്. 

2046 കാലഘട്ടത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കോമഡി ചിത്രമാണിത്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് നിയോ നോയിർ മൂഡ് നിലനിർത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്, അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകളുടെ നിലവാരമുള്ള ദൃശ്യഭാഷയാണുള്ളത്. ചിത്രത്തിൽ വിഎഫ്എക്‌സിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 

മറ്റ് അണിയറക്കാർ

ഛായാഗ്രഹണം- പ്രയാഗ് മുകുന്ദൻ, സംഗീതം- വർക്കി, എഡിറ്റർ-കൃഷാന്ദ്,  ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- നിഖിൽ പ്രഭാകർ, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ- രഞ്ജിത്ത് കരുണാകരൻ, കലാസംവിധാനം- കൃഷാന്ദ്, ആൽവിൻ ജോസഫ്, മേക്കപ്പ്- അർഷാദ് വർക്കല, സംഘട്ടനം- ശ്രാവൺ സത്യ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- ദിവ്യ ജോബി, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് സിനിമാട്ടോഗാഫി- നിഖിൽ സുരേന്ദ്രൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- രാഹുൽ മേനോൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ജയേഷ് എൽ ആർ, കളറിസ്റ്റ്- അർജുൻ മേനോൻ (കാൻപ്രോ), സ്‌റ്റിൽസ്- കിരൺ വി എസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ- ആരോമൽ പയ്യന്നുർ,  പിആർഒ- ശബരി.

