Nellikkampoyil Night Riders: നെല്ലിക്കാംപൊയിലേക്ക് ഒരു ഹൊറര്‍ ഫണ്‍ റൈഡ്; ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് ‘നൈറ്റ് റേഡേഴ്സ്'

Nellikkampoyil Night Riders: ചിത്രം കേരള- തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ എന്ന സാങ്കല്‍പിക ​ഗ്രാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കഥ പറയുന്നത്  

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 25, 2025, 07:04 PM IST
മാത്യു തോമസിനെ നായകനാക്കി നവാഗതനായ നൗഫൽ അബ്ദുള്ള ഒരുക്കിയ ഹൊറർ കോമഡി ത്രില്ലർ ‘നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്’ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെയാണ് പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത്. ഫാന്റസി എലമെന്റുകൾ ചേർത്തിണക്കി തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രം കേരള- തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ എന്ന സാങ്കല്‍പിക ​ഗ്രാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പോകുന്നത്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിലെ പ്രണയവും സൗഹൃദവുമൊക്കെയായി പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്ന ശ്യാം (മാത്യു തോമസ്) എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വോയ്സ് ഓവറിലൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 

മിത്തുകളിലും അദൃശ്യശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമൊക്കെ ആഴത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ​ഗ്രാമവാസികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രാത്രി സഞ്ചാരിയായ കുതിരകാലുകളുള്ള ഭീകരരൂപം അവരുടെ ജീവിതത്തിനു തന്നെ ഭീക്ഷണിയാകുന്നതാണ് കഥ. അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ഒരു സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവ കഥകളിലേക്കാണ് ശ്യാം ബെം​ഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടിയിറങ്ങുന്നത്. പൊതുവെ ഇരുട്ടിനെ പേടിയുള്ള ശ്യാമിന് കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം ആ ദുര്‍സാന്നിധ്യത്തിനെ ​ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാന്‍ നേരിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടിവരുന്നു. നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ എന്ന ​ഗ്രാമത്തിന്‍റേത് കൂടിയായി മാറുന്ന ധൈര്യപൂര്‍വ്വമുള്ള ആ പരിശ്രമത്തിന്‍റെ കഥയാണ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. 

ശ്യാമിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ രാജേഷേട്ടനായി എത്തിയ ശരത് സഭയും കണ്ണനായി എത്തിയ റോഷന്‍ ഷാനവാസും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്യാമിന്‍റെ പ്രണയിനി ദിവ്യയായി എത്തുന്നത് മീനാക്ഷി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. അബു സലിം വിഷ്ണു അ​ഗസ്ത്യ എന്നിവരും ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മികച്ച സിനിമാറ്റോ​ഗ്രഫിയാണ് ചിത്രത്തിന്റേത്. ജ്യോതിഷും എ.വി. സുനുവും ചേർന്നൊണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. നൗഫല്‍ അബ്ദുള്ള തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റിം​ഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചത്. സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾക്കും, തിരക്കഥയ്ക്കും, സംവിധാനത്തിനും കയ്യടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

