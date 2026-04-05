Melcow Pondicherry Movie: ഫൺ വൈബുമായി അർജുൻ അശോകനും ടീമും; 'മെൽക്കൗ പോണ്ടിച്ചേരി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

അർജുൻ അശോകൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് മെൽക്കൗ പോണ്ടിച്ചേരി. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ഒരു വാനും മുതലയുമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. ഒരു കോമഡി ഫൺ ചിത്രമായിരിക്കും മെൽക്കൗ പോണ്ടിച്ചേരി എന്നാണ് പോസ്റ്ററിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.
നിഖിൽ മോഹൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അരുൺ ഗോപി എക്സൈറ്റ്മെന്റ്സ്, ജസ്റ്റിൻ & മാത്യൂ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ അരുൺ ഗോപി, ജസ്റ്റിൻ മാത്യു എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അൽത്താഫ് സലിം, ബാലു വർഗീസ്, ശരത്ത് സഭ, മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.
സുനന്ദ ഫിലിപ്പ് ജസ്റ്റിൻ, സൗമ്യ ജോൺ അരുൺ എന്നിവരാണ് എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും സനൂപ് തൈക്കൂടം. സനീഷ് സ്റ്റാൻലി ആണ് ഛായാഗ്രഹകൻ. ഇലക്ട്രോണിക് കിളി സംഗീത സംവിധായകൻ. സാഗർ ദാസ് എഡിറ്റർ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷിഹാബ് വെണ്ണല. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അരുൺലാൽ കരുണാകരൻ. ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - പാർത്ഥൻ, മേക്കപ്പ് - സ്വെതിൻ വി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - അക്ഷയ പ്രേംനാഥ്, മെൽവി ജെ, സാന്ദ്ര ജസ്റ്റിൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ് - വിനോദ് വേണുഗോപാൽ, ആർട്ട് - അജി കുറ്റ്യാനി, സ്റ്റിൽസ് - രാംദാസ് മാതൂർ.
