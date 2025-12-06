English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mindiyum Paranjum Release: ഒടുവിൽ 'മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ-അപർണ ബാലമുരളി ചിത്രം റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

2021ൽ ആരംഭിച്ച ചിത്രം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നീണ്ടുപോകുകയും ഒടുവിലിപ്പോൾ റിലീസിന് തയാറെടുക്കുകയുമാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 6, 2025, 06:02 PM IST
  • സനൽ എന്ന കഥാപാത്രമായി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എത്തുമ്പോൾ ലീന എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് അപർണ ബാലമുരളി എത്തുന്നത്.
  • ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മൃദുൽ ജോർജും സംവിധായകൻ അരുൺ ബോസും ചേർന്നാണ്.

ഉണ്ണി മുകുന്ദനും അപർണ ബാലമുരളിയും ഒന്നിക്കുന്ന 'മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2021ൽ ആരംഭിച്ച ചിത്രമാണിത്. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളാൽ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രമെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. ഡിസംബർ 25ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. 

നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ​ഗാനം നീയേ നെഞ്ചിൽ എന്ന ​ഗാനം കൂടി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സെൻസറിങ് നേരത്തെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് ക്ലീൻ യു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സെൻസർ ബോർഡ് നൽകിയത്. അരുൺ ബോസാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. 

സനൽ എന്ന കഥാപാത്രമായി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എത്തുമ്പോൾ ലീന എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് അപർണ ബാലമുരളി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മൃദുൽ ജോർജും സംവിധായകൻ അരുൺ ബോസും ചേർന്നാണ്. സലിം അഹമ്മദാണ് നിർമ്മാണം. ജാഫർ ഇടുക്കി, ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ്, മാല പാർവതി, സഞ്ജു മധു, സോഹൻ സീനുലാൽ, ഗീതി സംഗീത, പ്രശാന്ത് മുരളി, ആതിര സുരേഷ്, ആർ.ജെ മുരുകൻ, ആർജെ വിജിത, ശിവ ഹരിഹരൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. 

Also Read: Actor Mammootty: ഉറപ്പ് മറന്നില്ല, മമ്മൂക്ക വിളിച്ചു; 'നടക്കാ'മെന്ന ഉറപ്പിൽ സന്ധ്യ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക്

ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാതാക്കൾ കബീർ കൊട്ടാരത്തിൽ, റസാഖ് അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ്. ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് മധു അമ്പാട്ടാണ്. എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത് കിരൺ ദാസാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് സൂരജ് എസ് കുറുപ്പാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അലക്സ് കുര്യൻ ആണ്. ഗാനരചന സുജേഷ് ഹരി. ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് രാജേഷ് അടൂർ, കലാസംവിധാനം അനീസ് നാടോടി, ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്- ബാല ശർമ്മ. സംവിധാന സഹായികള്‍ സഹര്‍ അഹമ്മദ്, അനന്തു ശിവന്‍.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

