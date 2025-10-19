English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mirage Ott Release: ജീത്തു - ആസിഫ് ചിത്രം 'മിറാഷ്' ഒടിടിയിലെത്തി; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

കൂമന് ശേഷം ആസിഫും ജീത്തു ജോസഫും ഒന്നിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണ് മിറാഷ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:53 PM IST
  • സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം കൃത്യം ഒരുമാസം തികയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
  • സോണി ലിവിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്.

ആസിഫ് അലി, അപർണ ബാലമുരളി എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് 'മിറാഷ്'. ജീത്തു ജോസഫ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം കൃത്യം ഒരുമാസം തികയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സോണി ലിവിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററിൽ ലഭിച്ചത്. ഒടിടിയിസെത്തുമ്പോൾ എന്താകും പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായം എന്ന് ഇനി അറിയാനിരിക്കുന്നു. 

ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ദീപക് പറമ്പോൽ, ഹന്നാ റെജി കോശി, സമ്പത്ത് രാജ് എന്നിവരാണ് 'മിറാഷി'ലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇ ഫോർ എക്സ്പിരിമെന്‍റ്സ്, നാഥ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ സെവൻ വൺ സെവൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ അസോസിയേഷനോടെ മുകേഷ് ആർ മെഹ്ത, ജതിൻ എം സേഥി, സി.വി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. 

 

Also Read: Athibheekara Kamukan Movie: 'അതിഭീകര കാമുകന്റെ' ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ് സരി​ഗമയ്ക്ക്; സ്വന്തമാക്കിയത് റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക്

'കൂമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ആസിഫും ജീത്തു ജോസഫും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണിത്. ഛായാഗ്രഹണം: സതീഷ് കുറുപ്പ്, കഥ: അപർണ ആർ തറക്കാട്, തിരക്കഥ,സംഭാഷണം: ശ്രീനിവാസ് അബ്രോൾ, ജീത്തു ജോസഫ്, എഡിറ്റ‍ര്‍: വി.എസ്. വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ പ്രശാന്ത് മാധവ്,  സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സുധീഷ് രാമചന്ദ്രൻ.

