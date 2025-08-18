English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ജീത്തു ജോസഫ് - ആസിഫ് ഒന്നിക്കുന്ന 'മിറാഷ്'; ശ്രദ്ധ നേടി ടീസർ

'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് ആസിഫും അപർണയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 18, 2025, 06:41 PM IST
  • അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇല്യൂഷൻ വീഡിയോ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
  • ഫസ്റ്റ് ലുക്കും സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
  • ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ദീപക് പറമ്പോൽ, ഹന്നാ റെജി കോശി, സമ്പത്ത് രാജ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.

ജീത്തു ജോസഫ് - ആസിഫ് ഒന്നിക്കുന്ന 'മിറാഷ്'; ശ്രദ്ധ നേടി ടീസർ

ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മിറാഷ് എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. 'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡ'ത്തിന് ശേഷം ആസിഫ് അലിയും അപർണ ബാലമുരളിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. വളരെ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളിലൂടെയും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയും പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും മിറാഷ് എന്നത് ടീസറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. 

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇല്യൂഷൻ വീഡിയോ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലുക്കും സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ദീപക് പറമ്പോൽ, ഹന്നാ റെജി കോശി, സമ്പത്ത് രാജ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.

Also Read: Sunny Leone in Malayalam: മലയാളത്തിൽ മുഴുനീള വേഷവുമായി സണ്ണി ലിയോൺ; പാമ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വിസ്റ്റാ വില്ലേജ്'

ഇ ഫോർ എക്സ്പിരിമെന്‍റ്സ്, നാഥ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നി ബാനറുകൾക്കൊപ്പം സെവൻ വൺ സെവൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ അസോസിയേഷനോടെയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മുകേഷ് ആർ മെഹ്ത, ജതിൻ എം സേഥി, സി.വി സാരഥി എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ. 'കൂമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ആസിഫും ജീത്തു ജോസഫും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.

ഛായാഗ്രഹണം: സതീഷ് കുറുപ്പ്, കഥ: അപർണ ആർ തറക്കാട്, തിരക്കഥ,സംഭാഷണം: ശ്രീനിവാസ് അബ്രോൾ, ജീത്തു ജോസഫ്, എഡിറ്റ‍ര്‍: വി.എസ്. വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ പ്രശാന്ത് മാധവ്, സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സുധീഷ് രാമചന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലിന്‍റാ ജീത്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്: അമൽ ചന്ദ്രൻ, വി എഫ് എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ: ടോണി മാഗ്‌മിത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കത്തീന ജീത്തു, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ സിനോയ് ജോസഫ്, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, ഡിഐ: ലിജു പ്രഭാകർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

MirageAsif AliJeethu JosephAparna Balamuraliമിറാഷ്

