Mirage Movie: ഉദ്വേഗം നിറയ്ക്കുന്ന ട്രെയിലറുമായി 'മിറാഷ്'; സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ക്കിം ഷാജഹാൻ, ദീപക് പറമ്പോൽ, ഹന്നാ റെജി കോശി, സമ്പത്ത് രാജ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 13, 2025, 12:03 PM IST
  • കൂമന് ശേഷം ജീത്തു ജോസഫ് - ആസിഫ് അലി കോമ്പോയിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ അപർണ ബാലമുരളിയാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
  • സെപ്റ്റംബർ 19ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്

Mirage Movie: ഉദ്വേഗം നിറയ്ക്കുന്ന ട്രെയിലറുമായി 'മിറാഷ്'; സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്വേഗം നിറയ്ക്കുന്ന ട്രെയിലറുമായി മിറാഷ് ടീം. ഏറെ സസ്പെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും മിറാഷ്. കൂമന് ശേഷം ജീത്തു ജോസഫ് - ആസിഫ് അലി കോമ്പോയിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ അപർണ ബാലമുരളിയാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 19ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിെത്തുകയാണ്. ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന രം​ഗങ്ങളാണ് ട്രെയിലറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, ദീപക് പറമ്പോൽ, ഹന്നാ റെജി കോശി, സമ്പത്ത് രാജ് എന്നിവരാണ് 'മിറാഷി'ലെ മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങൾ. ഇ ഫോർ എക്സ്പിരിമെന്‍റ്സ്, നാഥ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ സെവൻ വൺ സെവൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ അസോസിയേഷനോടെ മുകേഷ് ആർ മെഹ്ത, ജതിൻ എം സേഥി, സി.വി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. 

ഛായാഗ്രഹണം: സതീഷ് കുറുപ്പ്, കഥ: അപർണ ആർ തറക്കാട്, തിരക്കഥ,സംഭാഷണം: ശ്രീനിവാസ് അബ്രോൾ, ജീത്തു ജോസഫ്, എഡിറ്റ‍ര്‍: വി.എസ്. വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ പ്രശാന്ത് മാധവ്,  സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സുധീഷ് രാമചന്ദ്രൻ.

Also Read: Lokah Update: 'ലോക'യിലെ ഒടിയനും ചാത്തനും ഇവരാണ്..! ആ സീക്രട്ട് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറക്കാർ

കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലിന്‍റാ ജീത്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്: അമൽ ചന്ദ്രൻ,  വി എഫ് എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ: ടോണി മാഗ്‌മിത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കത്തീന ജീത്തു, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ സിനോയ് ജോസഫ്, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, ഡിഐ: ലിജു പ്രഭാകർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, മാർക്കറ്റിങ്: ടിങ്.

