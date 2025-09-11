പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രമായെത്തുന്ന 'വൃഷഭ'യുടെ ഡബ്ബിങ് പൂര്ത്തിയാക്കി മോഹന്ലാല്. താരത്തിന്റെ ഡബ്ബിങ് പൂര്ത്തിയായതായും ചിത്രം റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും നിര്മാതാവ് അഭിഷേക് വ്യാസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള മോഹന്ലാലിന്റെ ചിത്രവും അഭിഷേക് വ്യാസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നടനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശങ്കര് രാമകൃഷ്ണനും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാല് നായകനാകുന്ന ചിത്രം ഒക്ടോബറില് പ്രദര്ശനത്തിനെത്തും. മോഹന്ലാലിന്റെ പിറന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. നന്ദ കിഷോർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കണക്റ്റ് മീഡിയ, ബാലാജി ടെലിഫിലിംസ്, എവിഎസ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാണം. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം മലയാളത്തിലും തെലുങ്കിലും ഒരേസമയം പൂര്ത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
ചിത്രത്തില് തെലുങ്ക് നടന് റോഷന് മെക മോഹന്ലാലിന്റെ മകനായി എത്തുന്നു. അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. സഹ്റ എസ്. ഖാന്, സിമ്രാന് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കള്.
ദേവി ശ്രീ പ്രസാദാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശോഭ കപൂര്, ഏക്താ ആര് കപൂര്, സി.കെ. പത്മകുമാര്, വരുണ് മാത്തൂര്, സൗരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാല് ഗുര്നാനി, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് വൃഷഭയുടെ നിർമാണം.
