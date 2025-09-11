English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vrusshabha Movie: 'വൃഷഭ' ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ഡബ്ബിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി മോഹന്‍ലാല്‍

Mohanlal Movie Vrusshabha: മോഹൻലാലിന്റെ ഡബ്ബിങ് പൂർത്തിയായതായും ചിത്രം റിലീസ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും നിർമാതാവ് അഭിഷേക് വ്യാസ് അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:40 AM IST
  • മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഒക്ടോബറിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും
  • നന്ദ കിഷോർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്

Vrusshabha Movie: 'വൃഷഭ' ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ഡബ്ബിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി മോഹന്‍ലാല്‍

പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായെത്തുന്ന 'വൃഷഭ'യുടെ ഡബ്ബിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി മോഹന്‍ലാല്‍. താരത്തിന്റെ ഡബ്ബിങ് പൂര്‍ത്തിയായതായും ചിത്രം റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും നിര്‍മാതാവ് അഭിഷേക് വ്യാസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്റെ ചിത്രവും അഭിഷേക് വ്യാസ് ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നടനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശങ്കര്‍ രാമകൃഷ്ണനും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ALSO READ: തീപ്പൊരി ലുക്കിൽ ബിജു മേനോൻ; ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി

മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനാകുന്ന ചിത്രം ഒക്ടോബറില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും. മോഹന്‍ലാലിന്റെ പിറന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. നന്ദ കിഷോർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കണക്റ്റ് മീഡിയ, ബാലാജി ടെലിഫിലിംസ്, എവിഎസ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാണം. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം മലയാളത്തിലും തെലുങ്കിലും ഒരേസമയം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

ചിത്രത്തില്‍ തെലുങ്ക് നടന്‍ റോഷന്‍ മെക മോഹന്‍ലാലിന്റെ മകനായി എത്തുന്നു. അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്‌നേഹത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. സഹ്‌റ എസ്. ഖാന്‍, സിമ്രാന്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കള്‍.

ALSO READ: 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ വൺ'; പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക്, ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരണം

ദേവി ശ്രീ പ്രസാദാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശോഭ കപൂര്‍, ഏക്താ ആര്‍ കപൂര്‍, സി.കെ. പത്മകുമാര്‍, വരുണ്‍ മാത്തൂര്‍, സൗരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാല്‍ ഗുര്‍നാനി, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് വൃഷഭയുടെ നിർമാണം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

VrusshabhaMohanlalവൃഷഭമോഹന്‍ലാല്‍

