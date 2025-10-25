Dies Irae Update: 'ഡീയസ് ഈറേ'യിൽ മോഹൻലാലും? പ്രൊഫൈൽ പിക് ചർച്ചയാകുന്നു; റിലീസ് ട്രെയിലർ പുറത്ത്

പ്രണവ് മോഹൻലാൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഡീയസ് ഈറേ. ചിത്രത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭ്രമയുഗത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രണവിന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ കാണാനാകും എന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്യ ട്രെയിലർ നേരത്തെ തന്നെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റിലീസ് ട്രെയിലർ ആണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
അതിനിടെ മോഹൻലാലിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡീയസ് ഈറെ സിനിമയുടെ കളർ ടോണിലുള്ള ചിത്രമാണ് മോഹൻലാൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലുമുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് ആരാധകരിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പും ചുവപ്പും നിറത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ എല്ലാം വന്നിട്ടുളളത്.
മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ പ്രഫൈൽ പിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ സംശയമുണർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റർ വന്നതല്ലാതെ മോഹൻലാലോ അണിയറക്കാരോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ചിത്രം ഒകിടോബർ 31ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, വൈ നോട്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം. ചക്രവര്ത്തി രാമചന്ദ്ര, എസ്. ശശികാന്ത് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. സംവിധായകന് രാഹുല് സദാശിവന് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രോധത്തിന്റെ ദിനം' എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് ടൈറ്റില് ടാഗ് ലൈന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം: ഷെഹ്നാദ് ജലാല് ഐ എസ് സി. കലാസംവിധാനം: ജ്യോതിഷ് ശങ്കര്. സംഗീത സംവിധായകന്: ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യര്. എഡിറ്റര്: ഷഫീക്ക് മുഹമ്മദ് അലി. സൗണ്ട് ഡിസൈനര്: ജയദേവന് ചക്കാടത്ത്. സൗണ്ട് മിക്സ്: എം ആർ രാജാകൃഷ്ണന്. മേക്കപ്പ്: റൊണക്സ് സേവ്യര്. സ്റ്റണ്ട്: കലൈ കിംഗ്സണ്.
കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനര്: മെല്വി ജെ. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്: എയിസ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ. സ്റ്റില്സ്: അര്ജുന് കല്ലിങ്കല്. കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകര്. വിഎഫ്എക്സ്: ഡിജിബ്രിക്സ്. ഡിഐ: രംഗ്റെയ്സ് മീഡിയ. പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്: അരോമ മോഹന്. മ്യൂസിക് ഓണ്: നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റെക്കോര്ഡ്സ്. പിആര്ഒ: ശബരി.
