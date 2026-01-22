English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Mohanlal L366: തരുൺമൂർത്തി-മോഹൻലാൽ ചിത്രം വീണ്ടും; L366 ചിത്രീകരണം തൊടുപുഴയിൽ ആരംഭിക്കും

Mohanlal L366: തരുൺമൂർത്തി-മോഹൻലാൽ ചിത്രം വീണ്ടും; L366 ചിത്രീകരണം തൊടുപുഴയിൽ ആരംഭിക്കും

Mohanlal-Tharun Moorthy Movie: എൽ 366-ന് നാളെ തുടക്കമാകും. ചിത്രത്തിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ സംവിധായകൻ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 22, 2026, 03:23 PM IST
  • ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതവും വിവേക് ഹര്‍ഷന്‍ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു
  • ചിത്രത്തിൽ ബിനു പപ്പു സഹസംവിധായകനാണ്

Mohanlal L366: തരുൺമൂർത്തി-മോഹൻലാൽ ചിത്രം വീണ്ടും; L366 ചിത്രീകരണം തൊടുപുഴയിൽ ആരംഭിക്കും

തരുൺ മൂർത്തിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ എൽ 366-ന് നാളെ തുടക്കമാകും. ചിത്രത്തിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ സംവിധായകൻ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 'തുടരും' എന്ന സിനിമയിലെ ഭൂരിഭാഗം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ സിനിമയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. രതീഷ് രവിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്റെ ഒട്ടനവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയും ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്.

ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതവും വിവേക് ഹര്‍ഷന്‍ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു. ബിനു പപ്പു സഹസംവിധായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് ശബ്ദലേഖനവും ഗോകുല്‍ദാസ് കലാസംവിധാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യും. മഷാര്‍ ഹംസയാണ് വസ്ത്രാലങ്കാരം, മേക്കപ്പ് റോണെക്‌സ് സേവിയറും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ സുധര്‍മനുമാണ്.

ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ നടക്കുന്ന ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ ചിത്രം 'മോളിവുഡ് ടൈംസി'ന് ശേഷം വരുന്ന പ്രോജക്റ്റാണിത്. കൂടാതെ, ദൃശ്യം 3-ക്ക് ശേഷം ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം നാളെ തൊടുപുഴയിൽ ആരംഭിക്കും.

