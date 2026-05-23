/Drishyam 3: വെറും 58 മണിക്കൂറിൽ നേടിയത് 100 കോടി; പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ദൃശ്യം 3

Drishyam 3: എമ്പുരാന് ശേഷം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 100 കോടി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന മലയാള സിനിമ എന്ന റെക്കോർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 3 സ്വന്തമാക്കുന്നത്
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 100 കോടി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ദൃശ്യം 3 അതും വെറും 58 മണിക്കൂറിൽ. എമ്പുരാന് ശേഷം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 100 കോടി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന മലയാള സിനിമ എന്ന റെക്കോർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 3 സ്വന്തമാക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു എമ്പുരാൻ 100 കോടി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചരിത്രനേട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പോസ്റ്റർ മോഹൻലാൽ പുറത്തുവിട്ടു. മോഹൻലാൽ- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങിയ ദൃശ്യം 3 മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ അടക്കം വലിയ ചലനമാണ് ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയ് 21 ൽ മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്.
'13 വർഷമായി ഈ യാത്ര ഞങ്ങളോടൊപ്പം നയിച്ചതിന് നന്ദി. ഈ കഥയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും വിശ്വാസവും എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളെ വിനയാന്വിതരാക്കുന്നു', മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.
തിയേറ്ററിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളോടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം ഒടിടിയിൽ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുക. മോഹൻലാലിന് പുറമേ മീന, അൻസിബ ഹസൻ, എസ്തര് അനില്, ആശാ ശരത്, സിദ്ധിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോണ്, ഇര്ഷാദ്, ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബര് രണ്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യും.
