Drishyam 3: ജോർജ്ജുകുട്ടി ഏപ്രിൽ 2ന് എത്തില്ല; ദൃശ്യം 3 മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിന റിലീസായെത്തും

ജോർജ്ജുകുട്ടി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് എത്തില്ല. ദൃശ്യം 3 റിലീസ് മാറ്റി. മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിന റിലീസായി ചിത്രമെത്തും. നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21നാണ് ദൃശ്യം 3ന്റെ റിലീസ് മാറ്റിയത്. സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ നടൻ മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത്. 'ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും നിശബ്ദമായിരിക്കില്ല അത് കാത്തിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ..' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ലാൽ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്.
മുമ്പ് ഏപ്രിൽ 2ന് റിലീസാകുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് മെയ് 21ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചത്. മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21-ന് ആഗോള റിലീസായാണ് ദൃശ്യം-3 എത്തുക. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഡിസംബർ ആദ്യം അവസാനിച്ചിരുന്നു. മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസ്സൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തും.
