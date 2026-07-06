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Kireedam Re release: 4K തിളക്കത്തിൽ 'കിരീടം'; 37 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മോഹൻലാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

സേതുമാധവനും അച്യുതൻ നായരും വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലും 4K ദൃശ്യമികവിലും 'കിരീടം' ജൂലായ് 10ന് റീ റിലീസിനെത്തും.

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:39 PM IST
Kireedam Re release: 4K തിളക്കത്തിൽ 'കിരീടം'; 37 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മോഹൻലാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
Image Credit: kireedam | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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