Kireedam Re release: 4K തിളക്കത്തിൽ 'കിരീടം'; 37 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മോഹൻലാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളിലൊന്നാണ് കിരീടം. മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിലൊന്നാണ് കിരീടത്തിലെ സേതുമാധവൻ. ലോഹിതദാസ്-സിബി മലയിൽ ടീമിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്ലാസിക് ചിത്രം വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്. 37 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം സാങ്കേതികമായി ചിത്രം മികവുറ്റതാക്കിയാണ് കിരീടം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജൂലായ് 10നാണ് ചിത്രം റീ റിലീസിനെത്തുന്നത്. 4K ദൃശ്യമേന്മയിലും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലുമാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ഹൈസിൻ ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം റീ-റിലീസിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ (NFDC)നുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് സെവൻ ആർട്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൃപാ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ എൻ. കൃഷ്ണകുമാറും (കിരീടം ഉണ്ണി) ദിനേശ് പണിക്കരും ചേർന്നാണ് കിരീടം നിർമിച്ചത്. ജോൺസൺ മാഷാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. മോഹൻലാലും-തിലകനും മത്സരിച്ചഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ മാമുക്കോയ, ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പാർവതി, മുരളി, കൊച്ചിൻ ഹനീഫ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, മോഹൻരാജ്, ജഗതി ശ്രീകുമാർ, മണിയൻപിള്ള രാജു, ജഗദീഷ് തുടങ്ങിയരാണ് അണിനിരന്നത്.
ഛായാഗ്രാഹണം: എസ് കുമാർ, എഡിറ്റർ: എൽ. ഭൂമിനാഥൻ, ഗാനരചന: കൈതപ്രം, മേക്കപ്പ്: വേലപ്പൻ, ആർട്ട്: സി.കെ സുരേഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: കെ.ആർ ഷൺമുഖം, കോസ്റ്റ്യൂംസ്: നാഗരാജ്, കളറിസ്റ്റ്: രംഗ, കോർഡിനേറ്റർ: വിജയലക്ഷ്മി മോഹൻദാസ്, ക്രിയേറ്റീവ് വിഷനറി ഹെഡ്: ബോണി അസനാർ, അറ്റ്മോസ് മിക്സിംഗ്: ഹരി നാരായണൻ, റീസ്റ്റോറേഷൻ: പ്രസാദ് കോർപ്പ്, 4K റീമാസ്റ്ററിങ്: ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ്, ട്രെയ്ലർ കട്സ്: ഡോൺ മാക്സ്, മാർക്കറ്റിങ് & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ: ഹൈസ്സിൻ ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചേഴ്സ്, ഡിസൈൻസ്: അർജ്ജുൻ, ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ്, സ്റ്റിൽസ്: സുകുമാരൻ, പി.ആർ.ഓ: പി.ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
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