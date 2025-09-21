Mohanlal: 'എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് ദാസാ'; ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ നിമിഷമെന്ന് മോഹൻലാൽ

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാര തിളക്കത്തിലാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ മോഹൻലാൽ. കൊച്ചിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാണ് അവാർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനിയില്ലെന്നും ഒന്നുകൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞ് അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം, മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരം എന്നാണ് പുരസ്കാരത്തെ മോഹൻലാൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് തനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്നും 48 വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ ബഹുമതി സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. പുരസ്കാരത്തിന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മോഹൻലാൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഈശ്വരനും കുടുംബത്തിനും പ്രേക്ഷകർക്കും ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവർക്കുമുള്ള നന്ദിയും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി. മൺമറഞ്ഞ് പോയവരെയും മോഹൻലാൽ അനുസ്മരിച്ചു.
രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തിയ മോഹൻലാൽ തന്റെ അമ്മയെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. മഹരഥന്മാർക്ക് കിട്ടിയ പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളി എന്നതും ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് അവാർഡ് വിതരണം.
