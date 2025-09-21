English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

തന്റെ കൂടെ ഈ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി അദ്ദേഹം ഈ അം​ഗീകാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. 

Sep 21, 2025
  • ബി​ഗ് ബോസ് സെറ്റിൽ വച്ചാണ് മോഹൻലാൽ പുരസ്കാര നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്.
  • തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിക്കും ഇന്ത്യാ ​ഗവൺമെന്റിനുമുള്ള നന്ദിയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരമാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ മോഹൻലാലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തേക്കാളുപരി സന്തോഷിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയും സിനിമാ ആസ്വാദകരുമാണ്. അർഹതപ്പെട്ട കരങ്ങളിലേക്കാണ് ആ പുരസ്കാരം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഏവരും പറയുന്നത്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാൽ. 

പുരസ്കാരം നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ചാനലുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അദ്ദേഹം പുരസ്കാര നേട്ടത്തെ കുറിച്ചും ഏവർക്കും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ..

ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. ഈ ബഹുമതി എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ യാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. എന്റെ കുടുംബത്തിനും, പ്രേക്ഷകർക്കും, സഹപ്രവർത്തകർക്കും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, ഇന്നത്തെ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഈ അംഗീകാരം ഞാൻ ഏറെ നന്ദിയോടെയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

ബി​ഗ് ബോസ് സെറ്റിൽ വച്ചാണ് മോഹൻലാൽ പുരസ്കാര നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിക്കും ഇന്ത്യാ ​ഗവൺമെന്റിനുമുള്ള നന്ദിയും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സിനിമാ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മോഹൻലാൽ നന്ദി അറിയിച്ചു. മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള അം​ഗീകാരം എന്നാണ് മോഹൻലാൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 

Also Read: Phalke Award: ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നടൻ മോഹൻലാലിന്

കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് മോഹന്‍ലാലിന് ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നൽകിയത്. ഈ മാസം 23ന് നടക്കുന്ന 71-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങില്‍ വച്ച് മോഹന്‍ലാലിന് പുരസ്കാരം കൈമാറും. 

MohanlalDadasaheb Phalke AwardActor Mohanlalമോഹൻലാൽദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം

