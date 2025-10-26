English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Movie Update: 'മോഹൻലാൽ - തരുൺ - രജപുത്ര കൂട്ടുകെട്ട് തുടരും'; പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച് രഞ്ജിത്ത്

തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പൻ സക്സസിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 26, 2025, 01:09 PM IST
  • മോഹൻലാൽ - തരുൺ മൂർത്തി - രജപുത്ര കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു എന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.
  • നിർമ്മാതാവ് എം രഞ്ജിത്ത് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മോഹൻലാൽ - തരുൺ - രജപുത്ര കൂട്ടുകെട്ടിൽ വന്ന് വമ്പൻ ഹിറ്റടിച്ച ചിത്രമാണ് തുടരും. മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു മാസ് തിരിച്ചുവരവ് എന്നൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഏപ്രിൽ 25ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 240 കോടിക്കടുത്ത് കളക്ഷൻ ചിത്രം നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

മോഹൻലാലും ശോഭനയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെത്തിയെന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ ജോർജ് സാറും പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. പ്രകാശ് വർമ്മയാണ് ഈ റോൾ ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം. എമ്പുരാന് പിന്നാലെ വന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രമായിരുന്നു തുടരും. പഴയ മോഹൻലാലിനെ തിരിച്ച് കിട്ടി എന്നാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. 

Also Read: Bha Bha Ba Release Update: ക്രിസ്മസ് തൂക്കുമോ ദിലീപ്, 'ഭ.ഭ.ബ' റിലീസ് എപ്പോൾ? അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ...

ഇപ്പോഴിതാ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പുതിയ ചിത്രം അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മോഹൻലാൽ - തരുൺ മൂർത്തി - രജപുത്ര കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു എന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. നിർമ്മാതാവ് എം രഞ്ജിത്ത് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തുടരും സിനിമയുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷനിടെയാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ മോഹൻലാൽ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയിലാണ്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

