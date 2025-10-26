Movie Update: 'മോഹൻലാൽ - തരുൺ - രജപുത്ര കൂട്ടുകെട്ട് തുടരും'; പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച് രഞ്ജിത്ത്

മോഹൻലാൽ - തരുൺ - രജപുത്ര കൂട്ടുകെട്ടിൽ വന്ന് വമ്പൻ ഹിറ്റടിച്ച ചിത്രമാണ് തുടരും. മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു മാസ് തിരിച്ചുവരവ് എന്നൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഏപ്രിൽ 25ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 240 കോടിക്കടുത്ത് കളക്ഷൻ ചിത്രം നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
മോഹൻലാലും ശോഭനയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെത്തിയെന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ ജോർജ് സാറും പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. പ്രകാശ് വർമ്മയാണ് ഈ റോൾ ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം. എമ്പുരാന് പിന്നാലെ വന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രമായിരുന്നു തുടരും. പഴയ മോഹൻലാലിനെ തിരിച്ച് കിട്ടി എന്നാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
Also Read: Bha Bha Ba Release Update: ക്രിസ്മസ് തൂക്കുമോ ദിലീപ്, 'ഭ.ഭ.ബ' റിലീസ് എപ്പോൾ? അപ്ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ...
ഇപ്പോഴിതാ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പുതിയ ചിത്രം അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മോഹൻലാൽ - തരുൺ മൂർത്തി - രജപുത്ര കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു എന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. നിർമ്മാതാവ് എം രഞ്ജിത്ത് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തുടരും സിനിമയുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷനിടെയാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ മോഹൻലാൽ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയിലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.