English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Athimanoharam Movie: മലയാള സിനിമാ സ്നേഹികൾക്ക് ലാലേട്ടന്റെ സർപ്രൈസ് വിഷു കൈനീട്ടം; "അതിമനോഹരം" ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ‍‌ർ പുറത്തുവിട്ടു

Athimanoharam Movie: മലയാള സിനിമാ സ്നേഹികൾക്ക് ലാലേട്ടന്റെ സർപ്രൈസ് വിഷു കൈനീട്ടം; "അതിമനോഹരം" ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ‍‌ർ പുറത്തുവിട്ടു

Athimanoharam first look poster: മലയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്വാമിമാർക്കിടയിൽ പോലീസ് വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ലാലേട്ടന്റെ ടി. എസ്. ലവ് ലാജന്റെ ലുക്കോട് കൂടിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 15, 2026, 11:06 PM IST
  • തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ലാലേട്ടൻ തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രമാണ് "അതിമനോഹരം"
  • ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ലാലേട്ടൻ ചിത്രമാണിത്

Athimanoharam Movie: മലയാള സിനിമാ സ്നേഹികൾക്ക് ലാലേട്ടന്റെ സർപ്രൈസ് വിഷു കൈനീട്ടം; "അതിമനോഹരം" ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ‍‌ർ പുറത്തുവിട്ടു

മലയാള സിനിമ ലോകത്തിന്  ലാലേട്ടന്റെ  വിഷുക്കൈനീട്ടം. സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലാലേട്ടന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ L366 എന്ന സിനിമയുടെ പേര് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. "അതിമനോഹരം " എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്.

Add Zee News as a Preferred Source

സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തത് മുതൽ മോഹൻലാൽ തരുൺ മൂർത്തി ആഷിക് ഉസ്മാൻ ചിത്രം L366 എന്നാണ് സിനിമ അറിയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ  വിഷുദിനത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലാലേട്ടന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മലയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്വാമിമാർക്കിടയിൽ പോലീസ് വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ലാലേട്ടന്റെ ടി. എസ്. ലവ് ലാജന്റെ ലുക്കോട് കൂടിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

മലയാള സിനിമ ലോകവും മോഹൻലാൽ  ആരാധകരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു. മലയാള സിനിമയിലെ വമ്പൻ വിജയമായിരുന്ന തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ലാലേട്ടൻ തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രമാണ് "അതിമനോഹരം" . ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ലാലേട്ടൻ ചിത്രമാണിത്. 

ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവി ആണ്. തുടരും ഉൾപ്പെടെ ലാലേട്ടന്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സംഗീതം- ജേക്‌സ് ബിജോയ്, സഹസംവിധാനം- ബിനു പപ്പു, എഡിറ്റിംഗ്- വിവേക് ഹർഷൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ആർട്ട്‌ ഡയറക്ടർ- ഗോകുൽദാസ്, കോസ്റ്റ്യൂം- മഷാർ ഹംസ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- സുധർമൻ, രചന- രതീഷ് രവി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്‌സ് സേവിയർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MohanlalTharun MoorthyAthimanoharam

Trending News