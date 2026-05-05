Actor Santhosh Nair Passes Away: നടൻ സന്തോഷ് നായർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: സിനിമ സീരിയൽ താരം സന്തോഷ് നായർ അന്തരിച്ചു. വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയാണ് മരണം.
അപകടം നടന്നത് പത്തനതിട്ട ഏനാത്ത് വച്ചായിരുന്നു. സന്തോഷ് നായർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ഒരു ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സന്തോഷിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചത്.
നിരവധി സിനിമകളിൽ വില്ലനായി വേഷമിട്ടിട്ടുള്ള സന്തോഷിന്റെ അവസാന ചിത്രം മോഹിനിയാട്ടം ആയിരുന്നു. മോഹൻലാൽ മമൂട്ടി സുരേഷ്ഗോപി തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുമാരോടൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ സന്തോഷ് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നൂറിലധികം സിനിമകളിലും ചില സീരിയലുകളിലും സന്തോഷ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1960 ൽ സിഎൻ കേശവൻ നായരുടെയും പി രാജലക്ഷ്മി അമ്മയുടെയും മകനായി തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു സന്തോഷ് ജനിച്ചത്. ഹോളി എയ്ഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ്, സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കന്ഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എംജി കോളേജിൽ നിന്നും പ്രീഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 82 ൽ പിജി വിശ്വഭരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സന്തോഷ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറിയത്. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 18, ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ വില്ലനായി അഭിനയിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ താരത്തിന് തിരക്കേറി. ഇതിനിടയിൽ കൊതി തീരും മുൻപേ, ഇത് നല്ല തമാശ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ നായകനായും അഭിനയിച്ചു.
ശേഷം ഇറങ്ങിയ യുവജനോത്സവം എന്ന സിനിമയിലെ പോസിറ്റിവ് റോളും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാക്കിയുടെ വലംകൈയായ വേഷവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നിരവധി സിനിമകളിൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. ചില സിനിമകളിൽ കോമഡി കഥാപാത്രവും അവതരിപ്പിച്ചു.
