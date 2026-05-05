English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Movies
  • Actor Santhosh Nair Passes Away: നടൻ സന്തോഷ് നായർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

Actor Santhosh Nair Passes Away: നടൻ സന്തോഷ് നായർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

Santhosh Nair Death: വാഹനാപകടത്തെ തുയർന്ന ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതം വന്നതാണ് മരണകാരണം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 5, 2026, 09:42 AM IST
  • സിനിമ സീരിയൽ താരം സന്തോഷ് നായർ അന്തരിച്ചു
  • വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയാണ് മരണം
  • അപകടം നടന്നത് പത്തനതിട്ട ഏനാത്ത് വച്ചായിരുന്നു

Read Also

  1. Robbie Coltrane Passed Away: ഹാരി പോര്‍ട്ടര്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടന്‍ റോബി കോള്‍ട്രെയിന്‍ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
Kerala BT-52 Lottery Result: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-52 Lottery Result: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Actor Santhosh Nair Passes Away: നടൻ സന്തോഷ് നായർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: സിനിമ സീരിയൽ താരം സന്തോഷ് നായർ അന്തരിച്ചു. വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയാണ് മരണം. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിയേറ്റർ ഹിറ്റിന് പിന്നാലെ ഇനി ഒടിടിയിൽ; 'ഭരതനാട്യം 2 മോഹിനിയാട്ടം' സ്ട്രീമിങ് എപ്പോൾ, എവിടെ?

അപകടം നടന്നത് പത്തനതിട്ട ഏനാത്ത് വച്ചായിരുന്നു. സന്തോഷ് നായർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ഒരു ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സന്തോഷിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചത്. 

നിരവധി  സിനിമകളിൽ വില്ലനായി വേഷമിട്ടിട്ടുള്ള സന്തോഷിന്റെ അവസാന ചിത്രം മോഹിനിയാട്ടം ആയിരുന്നു. മോഹൻലാൽ മമൂട്ടി സുരേഷ്‌ഗോപി തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുമാരോടൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ സന്തോഷ് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നൂറിലധികം സിനിമകളിലും ചില സീരിയലുകളിലും സന്തോഷ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.    

Also Read: മേട രാശിക്കാർ ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം

 

1960 ൽ സിഎൻ കേശവൻ നായരുടെയും പി രാജലക്ഷ്മി അമ്മയുടെയും മകനായി തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു സന്തോഷ് ജനിച്ചത്. ഹോളി എയ്ഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ്, സെന്‍റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എംജി കോളേജിൽ നിന്നും പ്രീഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 82 ൽ പിജി വിശ്വഭരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്  സന്തോഷ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറിയത്.  തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 18, ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ വില്ലനായി അഭിനയിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ താരത്തിന് തിരക്കേറി. ഇതിനിടയിൽ കൊതി തീരും മുൻപേ, ഇത് നല്ല തമാശ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ നായകനായും അഭിനയിച്ചു. 

ശേഷം ഇറങ്ങിയ യുവജനോത്സവം എന്ന സിനിമയിലെ പോസിറ്റിവ് റോളും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാക്കിയുടെ വലംകൈയായ വേഷവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നിരവധി സിനിമകളിൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. ചില സിനിമകളിൽ കോമഡി കഥാപാത്രവും അവതരിപ്പിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Santhosh Nair DeathActor Santhos Nair Passed AwaySanthosh Nair MoviesMalayalam actorMohiniyattam Movie Actor

Trending News