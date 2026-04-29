Mollywood Times Release: സിനിമക്കുള്ളിലെ സിനിമ; നസ്ലെന്റെ 'മോളിവുഡ് ടൈംസിന്' പുതിയ റിലീസ് തിയതി, ചിത്രം ജൂണിലെത്തും

നസ്ലിൻ നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്. സിനിമ സംവിധായകനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന കൗമാരക്കാരന്റെ കഥാപാത്രമാണ് നസ്ലിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിനീത് മാധവൻ എന്നാണ് നസ്ലിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. മുകുന്ദന് ഉണ്ണി അസ്സോസിയേറ്റ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദര് നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചിത്രം ജൂൺ 5ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീന് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ നിരവധി താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാമിയോ റോളുകളിൽ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. നസ്ലിന്റെ കിടിലൻ ഡാൻസ് നമ്പറുമായി വന്ന 'അപ്ന ഫ്രൈഡേ ആഗയ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ്ങിലാണ്.
ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നു. മോളിവുഡ് ടൈംസിന് ശേഷം മോഹൻലാൽ പോലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രം അതിമനോഹരമാണ് ആഷിക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ അടുത്ത വലിയ പ്രോജക്ട്.
മോളിവുഡ് ടൈംസിന്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമു സുനിലാണ്. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വജിത്ത്, സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയ്. എഡിറ്റിംഗ്: നിധിന് രാജ് അരോള് & അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് , സൗണ്ട് ഡിസൈന് & മിക്സിംഗ്: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ആര്ട്ട് ഡയറക്ഷന്: ആശിഖ് എസ്, കോസ്റ്റും: മാഷര് ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണെക്സ് സേവിയര്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്:സുധര്മന് വള്ളിക്കുന്ന്, ഫിനാന്സ് കണ്ട്രോളര്: ശിവകുമാര്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്: രാജേഷ് അടൂര്, വിഎഫ്എക്സ്: ഡിജി ബ്രിക്സ്, കളറിസ്റ്റ്:ശ്രീക് വാരിയര്, മോഷന് ഗ്രാഫിക്സ്: ജോബിന് ജോസഫ്, പി.ആര്.ഒ: എ എസ് ദിനേശ്, സ്റ്റില്സ്:ബോയക്, ഡിസൈന്സ്:യെല്ലോ ടൂത്ത്, ഡിജിറ്റല് മാര്ക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റര്ടൈന്മെന്റ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.