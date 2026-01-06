Moonwalk Audio Launch: പ്രഭുദേവ-എആർആർ കോംബോ വീണ്ടും; കൂടെ അജു വർഗീസും അർജുൻ അശോകനും

മനോജ് എൻ.എസ്. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മൂൺ വാക്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് വേദി സംഗീത മാന്ത്രികൻ എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു. നീണ്ട 29 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റഹ്മാനും പ്രഭുദേവയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ചടങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും വേദിയിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു.
മലയാള നടന്മാരായ അജു വർഗീസും അർജുൻ അശോകനും ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലളിതമായ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈവിധ്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അജുവിന്റെ അഭിനയമികവ് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
നൂറു കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ച 'സർവ്വം മായ' എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ വലിയ വിജയമായിരുന്നു. തമിഴിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 'പറന്ത് പോ' എന്ന ചിത്രത്തിന് പിന്നാലെ 'മൂൺ വാക്ക്' അജുവിന്റെ കരിയറിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒന്നായിരിക്കും.
ഓഡിയോ ലോഞ്ച് വേദിയിൽ പ്രഭുദേവയ്ക്കും റഹ്മാനുമൊപ്പം അജു പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. അർജുൻ അശോകനും മൂൺ വാക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
'രോമാഞ്ചം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴകത്തും പ്രിയങ്കരനായ അർജുനെ കൂടാതെ യോഗി ബാബു, നിഷ്മ ചെങ്കപ്പ, റെഡിൻ കിൻസ്ലി, മൊട്ട രാജേന്ദരൻ തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്. ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു കോമഡി ഫാമിലി എന്റർടെയ്നറാണ്. ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
